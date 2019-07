Lima 2019 EN VIVO ONLINE: sigue el segundo día de competencias con cinco deportes | EN DIRECTO

Lima 2019 | Juegos Panamericanos 2019 EN VIVO Y EN DIRECTO: Sigue las incidencias, resultados, marcadores en vivo y resúmenes del segundo día de competencias de la competencia que se desarrolla en nuestra capital.

Voley playa, Balonmano, Squash, Bowling y softbol serán los encargados de animar Lima 2019 en cinco distintas sedes. Conoce los horarios en la presente nota. Asimismo, cabe destacar que puedes seguir los resultado EN DIRECTO vía El Comercio, mediante su web y redes sociales.

Asimismo, conoce horarios, sedes y marcadores de los peruanos que participarán en los distintos deportes.

Lima 2019: Segundo día de competencia | Horarios

Costa Verde de San Miguel | Voley playa: desde las 9:00 hasta las 15:40 horas.

Polideportivo 1 de La Videna | Balonmano: desde las 13:00 hasta las 22:30 horas.

CAR Videna | Squash: 09:00 hasta las 17:00 horas y desde 18:45 hasta las 21:45 horas.

Bowling Center de La Videna | Bowling: desde las 09:00 hasta las 13:00 horas y desde las 16:00 hasta las 20:00.

Complejo deportivo de Villa María del Triunfo | Softbol: desde las 10:00 hasta las 18:30 horas.

Lima 2019: Horarios, sedes y deporte de los peruanos

Polideportivo 1 de La Videna | Balonmano: Perú vs. Argentina (femenino) | 18:00 horas.



Bowling Center de La Videna | Bowling: Adrián Guibu y Yum Ishikawa, series dobles masculino desde 09:00 horas | Yumi Yuzuriha y Gabriela Ishikawa series doble femenina desde 16:00 horas.



Complejo VMT | Softbol: Perú vs. Cuba (Masculino) | 16:00 horas.



CAR Videna | Squash: ​Ximena Rodríguez (Perú) vs. Diana García (México) a las 09:00 horas | Diego Elías (Perú) vs. Rival por confirmas a las 19:45 horas.



Costa Verde San Miguel | Vóley playa: Perú vs. Venezuela (masculino) a las 12:20 horas | Perú vs. Paraguay (femenino) a las 14:50 horas.