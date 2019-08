Lo que dijo Fiol tras dar positivo en 2015: "Nunca voy a aceptar ese dopaje"

Esta entrevista se publicó originalmente el 18 de octubre de 2015 en la edición impresa de El Comercio. Con motivo de las recientes declaraciones de Mauricio Fiol acerca de un nuevo resultado positivo en las pruebas de dopaje durante los Juegos Panamericanos, volvemos a compartirla.

En ese entusiasta ejercicio de protesta llamado “Nadando por mi verdad”, Mauricio Fiol simbolizó ayer por la mañana los días más difíciles de su vida. Primero lejos, casi desaparecido de la vista de la gente en las olas de la playa Los Yuyos de Barranco y después apareciendo en las orillas con una sonrisa cuyo único deseo es ser abrazado por quienes más lo quieren. Después del dopaje en los Juegos Panamericanos de Toronto, este nadador tuvo ayer su primera aparición pública y anunció que comenzará un largo y costoso proceso de defensa para demostrar su inocencia. Suspendido temporalmente de cualquier competencia internacional, Fiol dice que aún tiene fuerzas para dar unas brazadas más y enfrentar esta brava marea que lo naufragó en las más profunda de las decepciones.

- ¿Te ratificas en manifestar tu inocencia? ¿Qué argumentos usarás en tu defensa en este caso de dopaje?

Lo diré mil veces: no he consumido ninguna sustancia prohibida. Ahora estoy en manos de los abogados, ellos son los que han estado viendo estos temas. En cuanto a mis argumentos, solo puedo decir que se ha visto la posibilidad de que haya existido contaminación con esta sustancia en algún suplemento o en mi alimentación. Ya hubo casos así antes. Decir que fue un sabotaje sin pruebas sería injusto y muy riesgoso. Son las posibilidades que hemos manejado hasta ahora.

- ¿Trabajas con un nutricionista personal?

Yo trabajo con un nutricionista [Rubén Hinojosa] y él me ha recomendado suplementos que no han estado prohibidos. Solo digo que puede haber una contaminación en el momento en que se han elaborado los productos en las máquinas o en algún proceso de mezcla en las fábricas.

- ¿Es el mismo nutricionista del futbolista Joel Sánchez [que fue castigado dos años por la FIFA por dopaje]?

Es el mismo nutricionista de Joel Sánchez, pero yo no conozco detalles de su caso. Solo podría hablar por mi situación y te repito que no he consumido ese esteroide y si ha llegado a mi cuerpo, estoy trabajando en demostrar cómo pasó.

- ¿Cuándo comienza oficialmente tu defensa ante la Federación Internacional de Natación?

Recién me debo presentar ante la FINA cuando ellos me notifiquen oficialmente. Me quedé callado por varios meses para saber si algún resultado comprobaba mi inocencia; sin embargo, hasta ahora seguimos esperando que arranque nuestra defensa oficial.

- ¿Habías pasado muchas pruebas antidopaje sin problemas antes?

No es el primer antidopaje que paso en mi carrera, mi trayectoria no es de un día y todos los campeonatos internacionales que he conseguido lo demuestran. He estado en el top nueve del mundo en los 200 metros mariposa. Ya he competido en las ligas mayores desde el 2012.

- Hay médicos que dicen que la sustancia que te detectaron (estanozolol) solo viene en una presentación inyectable, que no se puede mezclar en algún suplemento. ¿Es cierto esto?

​​Cualquiera puede consultar páginas webs y confirmar que esta sustancia no solo viene como inyectable, sino que también viene en pastillas y en suplementos. Es una sustancia bastante común pero poco usada en la natación.



- ¿Eres consciente de que llamó mucha la atención tu evolución física y la mejora en tus marcas?

Si algunos ven una extraña evolución física y también con mis tiempos, les diría que el cambio fue notorio porque yo me engordé. El físico que he tenido este año lo he tenido por mucho tiempo en mi vida. El 2014 fue un año difícil para mí porque le detectaron cáncer a mi abuelo, no me concentré bien, dejé de entrenar dos meses, no me alimenté bien y me fui a los Estados Unidos. Pero cuando volví a Lima me alimenté mejor, entrené casi ocho horas por día, hice incluso boxeo y un entrenamiento físico especial con Vanna Pedraglio. Fueron muchas cosas que sumé para mejorar mi físico, no fue una casualidad así algunos desconfíen.

- ¿Pedirías que no te descarten para los Juegos Olímpicos de Río?

Tengo esperanza de que en cualquier momento esto termine y que me dejen competir. Soy inocente. Nunca voy a aceptar este dopaje, porque no lo he hecho. Si hubo un accidente, lo voy a demostrar. Mi carrera no se ha terminado.

- ¿Eres consciente de que por no reconocer el dopaje puedes recibir una sanción más dura?

Es mi lucha, así he decidido manejar esto. Si el castigo va a ser más duro, será más injusto.

- ¿La prueba B del control antidopaje pudo dar detalles sobre el origen de esta sustancia en tu organismo?

Pensábamos que la prueba B iba a mandar resultados cuantificados, pero por ser una sustancia exógena en el reglamento piden que no se cuantifique. Nosotros queríamos tener un resultado cuantificado que nos especifique el día, lugar, etc., para hacer un rastreo pero no se pudo. El rastreo lo esperamos obtener por nuestra cuenta.

¿Te molestaron las declaraciones del presidente Ollanta Humala?

Lo vi por las redes sociales y sentí mucha pena y desilusión. Él me ha dado la bandera en los Boliviarianos, he estado con él en varios eventos públicos. Si bien se rectificó, recuerdo que también ofreció ayuda, así que con todo respeto quiero dirigirme a él para decirle que sí necesito esa ayuda. Estos procesos de defensa son bastante costosos y él prometió darme una mano.

¿Hay diálogo abierto con el Comité Olímpico Peruano y el IPD?

Hemos conversado, me están apoyando según sus procedimientos y tiempos. Si hablo ahora es porque mi tiempo es ahora, no puedo esperar más. En el video que publiqué en las redes dije que me sentía solo, pero no lo decía por mi familia y amigos, sino por las entidades oficiales del deporte. Pensé que iban a reaccionar de una manera distinta.

¿Tu revancha será en Lima 2019?

Sí es un sueño llegar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Voy a llegar más fuerte que nunca, la edad me va a acompañar. Pero espero regresar antes. Me muero por representar a mi país de nuevo.

¿Qué le dirías a Gladys Tejeda?

Le diría que pelee por su verdad. Ella está pasando una situación muy parecida a la mía, así que entiendo completamente cómo se debe estar sintiendo en estos momentos. Que siga peleando.

