México vs. Paraguay EN VIVO por el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 | EN DIRECTO

México vs. Paraguay EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE | SEGUIR AQUÍ duelo de este miércoles (10:00 am. EN DIRECTO EN VIVO vía Movistar TV - Latina) por la segunda fecha del Grupo A del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 desde el Estadio San Marcos.

México vs. Paraguay juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este miércoles 31 de julio por la segunda fecha del Grupo A del fútbol femenino por los Juegos Panamericanos Lima 2019 desde el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a partir de las 10:00 am. (hora peruana) y con transmisión de Latina, Movistar TV y en streaming por ESPN. No te pierdas ningún detalle de este partidazo.

México vs. Paraguay juegan un choque decisivo por el grupo A del fútbol Femenino en la lucha por clasificar a la semifinal de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El triunfo pone a uno a tiro de la siguiente ronda y el que pierda deberá esperar al último partido de la fase de grupos.

Fútbol Femenino en Lima 2019 | México vs. Paraguay: horas y canales en el mundo



Perú 10:00 am | Latina, Movistar TV, ESPN (Streaming)

México 10:00 am |

Ecuador 10:00 am |

Colombia 10:00 am |

Bolivia 11:00 am |

Paraguay 11:00 am |

Venezuela 11:00 am |

Brasil 12:00 pm |

Argentina 12:00 pm |

Chile 12:00 pm |

Uruguay 12:00 pm |

España 5:00 pm |

En la primera fecha, México derrotó 2-0 a Jamaica con goles de Verónica Corral y Kiana Palacios, lo que le da la primera chande de meterse entre las cuatro mejores en caso sume tres puntos más ante las sudamericanas.

Paraguay, en tanto, empató sin goles contra una de las favoritas del grupo como es Colombia y por eso se presenta ante las aztecas como un rival de cuidado. Las guaraníes mantendrían el mismo once que le hizo frente a las cafeteras.

No te pierdas ningún detalle que cierra la segunda fecha del Grupo A del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos y nos puede dejar al primer medallista en esta rama.

Fútbol femenino en Lima 2019 | Así va la tabla de posiciones del grupo A:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 México 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1 2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Jamaica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Fútbol femenino en Lima 2019 | Precios de entradas para el evento de este miércoles 31 de julio

Truibua Precio Occidente – Regular 50 Occidente – menores de 18 años 25 Occidente – Adulto Mayor 25 Oriente / Sur – Regular 20 Oriente / Sur – menores de 18 años 10 Oriente / Sur – Adulto Mayor 10 Oriente / Sur – Asiento accesible 10 Oriente / Sur – Acompañanate Asiento Accesible 10

Fútbol femenino en Lima 2019 | Mapa del evento de este miércoles 31 de julio