Áncash: el 75,5 % de los hospitales no cuenta con el personal suficiente

De los siete hospitales del Ministerio de Salud inspeccionados por la Contraloría General de la República en la región Áncash, el 75,5 % no tiene el personal suficiente para atender los servicios de emergencia y el 62,5 % no cuenta con el equipamiento adecuado en la referida área.

La Contraloría informó que tras un operativo de control denominado “Por una salud de calidad”, que se desarrolló a fines de mayo en la región Áncash, los auditores supervisaron la prestación de los servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, el estado de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud públicos del Ministerio de Salud y gobierno regional.

Este trabajo muestra que el 66,3 % de los nosocomios no cuenta con consultorios externos básicos (pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia), mientras que el 86,7% de los medicamentos adquiridos tienen condiciones de sobre stock, sub stock y desabastecimiento.

Asimismo, el 36,4 % de estos establecimientos no cuenta con la categorización o recategorización vigente que requiere para que puedan ofertar el servicio de salud. “Esto significa que si no se realizan estos trámites, desde el 1 de enero del próximo año no podrán ofertar sus servicios a la población. Esperemos que las autoridades de salud tomen las medidas correctivas correspondientes”, comentó un representante de la Contraloría.

Durante su visita a la ciudad de Huaraz, el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, informó que la entidad a su cargo y los órganos de control realizarán un acompañamiento al proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobernadores regionales y alcaldes, entrantes y salientes, con el fin de garantizar la continuidad y fluidez de la prestación efectiva de los servicios públicos.

“Nosotros como controlaría hemos dispuesto el acompañamiento al proceso de transferencia, y por ello, se ha elaborado una directiva que establece un cronograma que debe ser cumplido por las autoridades para garantizar una transferencia adecuada de gestión en los gobiernos subnacionales y locales, de tal forma que no afecten al ciudadano”, afirmó a la prensa en la capital de la región, donde realizó una jornada de supervisión.

Indicó, además, que en el mes de agosto se realizará una campaña a nivel nacional denominada “Postula con la Tuya”, para evitar que determinados funcionarios que aspiran a ocupar un cargo público en el próximo proceso electoral utilicen inadecuadamente los recursos económicos y bienes del Estado.

