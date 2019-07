Áncash: Corte del Santa se pronuncia tras audios entre magistrados y ex juez César Hinostroza

En Áncash, la Corte Superior de Justicia del Santa se pronunció luego de que se difundieran unos audios en que se le escucha al ex juez supremo César Hinostroza, investigado por ser miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, pidiendo favores a los magistrados de Chimbote Carlos Salazar Hidrogo y Willians Vizcarra Tinedo para que atiendan al actual alcalde de Nepeña, Pedro Carranza López.

Según las conversaciones que datan de enero y febrero del año pasado, publicadas por Perú21, Hinostroza solicitó al ex jefe de la Oficina Desconcentrada de la Magistratura (Odecma) del Santa, Willians Vizcarra, que se reuniera con Pedro Carranza, ex candidato por el Movimiento Río Santa Caudaloso, porque tenía un asunto que consultar.



Hinostroza también demandó al ex presidente de la Corte del Santa recibir a Carranza en su despacho. Hinostroza le dijo que quería hablar “de un encargo, que de forma muy reservada”.

César Carranza. (Foto: Municipalidad de Nepeña)

Por ello, el Poder Judicial de Chimbote comunicó que se iniciarán las investigaciones pertinentes a fin de determinar si existe una inconducta funcional por parte de los magistrados que participaron de los audios.

Además, los jueces aludidos, Vizcarra y Salazar, comunicaron a través de un pronunciamiento que se allanarán a las investigaciones que inicie la Oficina de Control de la Magistratura “para deslindar cualquier responsabilidad funcional, siendo respetuosos de las normas, precisando que haremos valer nuestro derecho a la defensa”.



“Negamos cualquier intromisión por parte nuestra, en el desarrollo y/o tramitación de causa judicial alguna, por el contrario, siempre hemos sido plenamente respetuosos de la independencia funcional de cada magistrado”, acotaron.

Willians Vizcarra. (Foto: Difusión de la Corte del Santa)

“Los audios difundidos, corresponden a conversaciones telefónicas que se dieron con el señor César Hinostroza Pariachi, quien en aquel entonces desempeñaba el cargo de juez supremo del Poder Judicial, de quien en aquella fecha no se conocía cuestionamiento alguno ni investigación penal ni disciplinaria”, argumentaron.



En tanto, el alcalde de Nepeña, Pedro Carranza, comentó que nunca ha tenido problemas judiciales, y menos ha recibido un trato especial de parte de algún magistrado.

“Yo conversé con él (César Hinostroza) porque es mi amigo, ahí no hay nada malo, César Hinostroza es un extraordinario ser humano y por ello fuimos amigos, por lo tanto, yo no le veo algún problema… De qué le podía pedir un favor, nunca he tenido juicios, problemas. Yo valoro mucho la amistad y si hubiera tenido un problema nunca le hubiera dicho nada”, sostuvo el burgomaestre en un video enviado por el área de imagen de la comuna de Nepeña.

Juan Carlos Salazar. (Foto: Difusión de la Corte del Santa)

-Audios Transcritos:

CH: Ya mi hermano. Escúchame, con Pedro tengo un asunto y quisiera que te consulte. ¿Mañana o pasado te puede buscar?

WV: Claro, que venga a verme nomás.

CH: Que te vaya a ver.

WV: Claro, claro. Él ya sabe, tiene mi número ya.

CH: Tiene tu número, todo. Ya, perfecto.

WV: Sí, sí, sí.

CH: Ya, mi hermanito, ya Williamcito.

WV: Ya, doctor, un abrazo grande. Un gusto escucharlo.



--



CH: Ya mi hermanito. Oye, este...Carlitos, tengo una urgencia, ¿lo conoces a Pedro Carranza? mi amigo...

CS: Claro, claro, sí, sí, sí me acuerdo.

CH: Quiero que lo recibas mañana o pasado.

CS: El viernes estoy, doctor. Mañana voy a estar en Huaraz como le digo.

CH: ¿El viernes a qué hora?

CS: Temprano que venga a partir de las 8

CH: Ya, te va a buscar, ¿ya?

CS: Ya, doctor.

CH: De un encargo de forma muy reservada te va a informar ¿ya?

CS: Ya, correcto, doctor.



