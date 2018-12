El juicio del crimen del ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Samanco, Francisco Ariza Espinoza, y su ex asesor legal, Henry Aldea Correa, llegó a su fin después de tres años de investigación. El Poder Judicial de Áncash dictó duras penas para los implicados en este caso de violencia política que conmocionó a la región.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia del Santa sentenció a cadena perpetua a cinco de los procesados, quienes planearon y concretaron el asesinato, ocurrido el 20 de octubre del 2015, en el distrito de Nepeña, en la provincia del Santa.

Los sentenciados a la máxima pena son Carlos Bazán Castro, financista de la campaña del ex alcalde Jaime Casana; Marcos Andrés Vásquez Julca, quien contrató a los sujetos que concretaron el plan; Ayrton Juerguen Casahuaman, Junior Solsol Contreras y Luis Enrique Matienzo Fernández, quienes estuvieron en la escena del crimen y se encargaron de proveer las armas a los sicarios y de reclutar los vehículos. Todos ellos serán recluidos en el penal de Piedras Gordas, en Lima.

En tanto, los jueces José Luis Cáceres Haro, Liz Muñoz Beteta y Edith Arroyo Amoroto dictaron 20 años de prisión para Jaime Casana Escobedo, alcalde de Samanco que fue vacado en el 2015 por estar inhabilitado para asumir el cargo. Según el Ministerio Público, este hombre se confabuló con Carlos Bazán para planear el asesinato y recobrar el poder que se le había otorgado al primer regidor Francisco Ariza.

Asimismo, el Tribunal decidió absolver del delito de asociación ilícita y sicariato a los ex regidores Fanny Mallqui, Jonathan Solis, Carlos Bedón, Noemy Rubina y Fanny Medina, al existir duda razonable sobre su participación, pese a que la fiscalía pedía 23 años de prisión.

No obstante, Luis Malo Rosario fue condenado a 25 años de cárcel; Wilmer Wuelin Thanaqui Oroya Margarito obtuvo una pena de 30 años de prisión; y Renzo Pérez Ángeles fue sentenciado a 10 años de prisión.

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, integrado por los fiscales Iván Cipriano Lozano y Maguín Arévalo Minchola, argumentaron en el juzgamiento que el ex alcalde Jaime Casana Escobedo y Carlos Bazán Castro se coludieron parar planificar y ejecutar el crimen a fin de obtener el poder y sacar provecho de las obras públicas.

Pedro Burgos, abogado de la ex regidora Fany Mallqui, sostuvo que los jueces han impartido justicia para su patrocinada porque no se ha demostrado su participación en el crimen del alcalde y de su asesor.

“No se ha acreditado que haya participado en el crimen del señor Francisco Ariza porque no existe ningún tipo de llamadas telefónicas con los delincuentes y autores intelectuales. Lamentablemente, han tenido que pasar tres años de prisión preventiva. Ese tiempo no se lo va a devolver nadie”, manifestó el letrado.

Los familiares del ex concejal Carlos Bedón Pérez festejaron el fallo y expresaron su alegría al saber que pronto saldrá de prisión. “Sí hay justicia en el Perú, son chicos con inexperiencia política, incapaces de matar a alguna persona, ni siquiera les pagaban sus servicios como regidores, eran agricultores. Era fácil saber que ellos no eran culpables. Agradezco y empiezo a confiar en la justicia peruana, son tres años que estuvieron presos, ahora hay que recibirlos como se merecen”, declaró José Villar, primo de Carlos Bedón.

Por su parte, Francisco Ariza, hijo del burgomaestre, se mostró conforme con el fallo judicial y expresó que ahora sí su padre descansará en paz. Además, agradeció la labor de la Policía Nacional que intervino en las capturas de los autores materiales del crimen.

“Ha sido una condena justa, estoy conforme. En el caso de los regidores siempre he sabido que ellos han sido utilizados, nunca he querido que se queden muchos años en la cárcel, pero los que realmente han tenido la culpa son Carlos Bazán y Jaime Casana. Recién ahora descansará en paz mi padre, teníamos el temor que los asesinos fueran liberados, pero estoy conforme con lo que el juzgado ha dictaminado”, dijo a El Comercio.

El homicidio de Francisco Ariza Espinoza, y de su ex asesor legal, Henry Aldea Correa, se ejecutó el 20 de octubre del 2015, cuando ambos retornaban de la fiscalía de Nepeña. El auto que conducía Aldea fue interceptado por dos menores, en el sector Huacatambo. Uno de ellos disparó contra los ocupantes del vehículo, mientras que el otro menor lanzó una bomba molotov. A los pocos meses del crimen, los infractores fueron intervenidos y recibieron entre 6 y 8 años de internamiento en un centro de rehabilitación juvenil.

