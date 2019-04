Áncash: mujer dio a luz a su bebe en el baño de un hospital

Una mujer dio a luz a su bebe en los servicios higiénicos del hospital Eleazar Guzmán Barrón, en el distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash.

► Áncash: falleció bebe que fue abandonado en hospital de Chimbote



Odely Alva Mejía, de 24 años, acudió este lunes, a las 9:25 a.m., al establecimiento de salud acompañada de una obstetra de la maternidad de María de Chimbote, debido a que sentía fuertes dolores en el vientre.

Según la ginecóloga Katerin Capcha Arévalo, la mujer de 24 semanas de gestación acudió a los servicios higiénicos antes de llegar al tópico de atención y fue en este sitio que alumbró a la criatura.

La doctora negó que se haya tratado de una negligencia por parte del personal e informó que la mujer habría consumido pastillas abortivas para adelantar el parto, ya que se han encontrado estos medicamentos en su poder.

“La obstetra de la Maternidad nos indica que es una paciente de 24 semanas que no tenía control natal y que ha encontrado dos pastillas blancas que serían misoprostol, es decir, se presume que la paciente ha intentado adelantar el parto de una manera imprudente para su salud. La paciente no pasó por el tópico y de frente acudió al baño donde expulsó el producto y luego alumbró a su bebe. El recién nacido no cayó en el inodoro”, declaró la médica a la prensa.

Capcha Arévalo comentó que el pequeño de seis meses fue atendido de inmediato y se encuentra internado en el área de Cuidados Intensivos Neonatal, en una incubadora, mientras que la madre se encuentra estable.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe