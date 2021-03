Conforme a los criterios de Saber más

“El docente tiene un poder enorme, capaz de transformar la vida de los estudiantes. Ese es nuestro compromiso, el de ser transformadores sociales, y es algo que he tenido muy en claro para poder cumplir con mi labor”, dice Carmen Bautista Gonzáles, profesora con más de 20 años de experiencia en la formación de niños y adolescentes.

Como subdirectora del nivel secundario del colegio Fe y Alegría N°28, ubicado en el Pueblo Joven 9 de Octubre, en la provincia de Chiclayo, Carmen ha ratificado que el compromiso es la clave para afrontar retos, adversidades e incertidumbres. Es así como todo lo aprendido en el 2020, le ha servido como insumo para optimizar el plan educativo de los más de 600 alumnos de su institución.

“La educación remota nos cambió la perspectiva, pero hemos aprendido y nos hemos adaptado”, indica. Este lunes 15 de marzo, al igual que muchos otros colegios del país, el Fe y Alegría N°28 dará inicio al año escolar 2021. Y, a Carmen, este retorno a clases la recibe con jornadas de trabajo de más de 12 horas diarias, en donde se coordinan desde actividades de bienvenida para los alumnos hasta reuniones informativas sobre matrículas con padres de familia.

Carmen Bautista, docente con más de 20 años de experiencia, ha cambiado su forma de trabajo. Ahora, sus reuniones y coordinaciones son virtuales. (Foto: Archivo Personal)

Bautista Gonzáles explica que para este año es vital continuar con el proceso de entender cómo han cambiado los entornos familiares en los que se desarrollan los alumnos. “La pandemia trajo consigo muchos cambios en la estructura familiar, económica y social. En estos casos, además de adaptarse, el docente también tiene que conocer las realidades de sus alumnos para afrontar algunos inconvenientes como las brechas tecnológicas”, señala la docente.

Es preciso indicar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el primer trimestre del 2020, señalan que solo el 40,1% de hogares peruanos tuvo acceso a Internet. De esa misma data, también se conoció que del total de la población usuaria de Internet, el 87,9% de la población lo hace a través de un celular (sea un equipo con y sin plan de datos).

Vocación al 100%

Para este año académico, Carmen señala que se trabajará en tres ejes: la comunicación activa entre alumnos, padres y docentes, el monitoreo continúo de clases por medio de plataformas digitales o grupos de WhatsApp y el fortalecimiento del compromiso que los docentes tienen con sus estudiantes. “La vocación es fundamental. Es en estos momentos en que debemos ser conscientes de que nuestros estudiantes nos necesitan, somos tantos maestros y si todos tuviéramos vocación, este país hubiera cambiado hace mucho tiempo”, acota.

A más de mil kilómetros de distancia, Gerson Ames Gaspar, laureado y reconocido profesor de matemáticas de la Institución Educativa Emblemática Daniel Hernández, del distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, en Huancavelica, es una muestra de que con vocación se puede hacer hasta lo imposible.

“No me equivoqué en ser maestro”, ratifica el profesor que este año tendrá a su cargo a unos 100 alumnos que cursarán entre el tercero y quinto de secundaria y que en el 2019 fue nominado a The Global Teacher Prize, el equivalente al Premio Nobel de Educación.

El profesor Gerson Ames, es reconocido por su propuesta de innovación con figuras 3D y hologramas en el área de matemáticas. (Foto: Giancarlo Ávila/ Archivo GEC)

En medio de la pandemia, los esfuerzos de Ames Gaspar, que lleva más de 15 años en el sector, continúan para que sus alumnos sigan aprendiendo el arte de los números de una manera sencilla y didáctica. Y es que Gerson ha adaptado su método Ruwaspa Yachany (Aprendo Haciendo) que consiste en hacer cálculos a través de figuras en tercera dimensión y hologramas, a las diferentes herramientas virtuales y medios con los que cuentan sus alumnos.

Incluso, este profesor egresado de la facultad de Educación de la San Marcos ha desarrollado algunos talleres vacacionales dentro de su comunidad y ha visitado puerta por puerta a sus jóvenes alumnos con la finalidad de poder explicar las clases. “Llevé mi gabinete y pizarra para que ellos puedan seguir aprendiendo. En las zonas rurales tenemos muchos problemas de conexión y de acceso a recursos y yo como docente no puedo escaparme de esa realidad. Mi labor es poder buscar soluciones para no interrumpir su aprendizaje”, dice.

Este año, el docente planea continuar con propuestas innovadoras y complementarias a las actividades curriculares, como el trabajo con materiales reciclados o la creación de biohuertos para incentivar a los alumnos. “El profesor es un mediador, que tiene que fomentar la investigación y el pensamiento crítico. Creo que cada docente debe ir adaptándose y adaptando las cosas que le funcionan para complementar la malla escolar”, agrega.

El año pasado, el docente decidió ir de puerta en puerta a dictar clases a sus alumnos. "En las zonas rurales tenemos muchos problemas de conexión y de acceso a recursos y yo como docente no puedo escaparme de esa realidad", señala. (Foto: Difusión)

Vale indicar que Gerson Ames ha recibido diversos reconocimientos como el de Maestro que Deja Huellas (2017), además, ha ganado concursos de buenas prácticas docentes organizados por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica (2018), Derrama Magisterial (2019) y otros convocados por empresas privadas e instituciones educativas.

Más al sur y a orillas del océano Pacífico, en Ilo, Moquegua, Denny Peralta Valdivia también es una convencida de que en estos tiempos de educación remota, es necesario que los docentes se adapten -lo más que puedan- a las nuevas formas de impartir conocimientos.

Para la profesora de primaria, que este año va a empezar con un grupo de cuarto grado, en el colegio Fe y alegría N°52, la relación con los padres y alumnos se ha vuelto más íntima. “Antes se compartía un espacio por un determinado periodo de tiempo, ahora, al prenderse las cámaras se ve algo más familiar, ambientes en el que todos comparten o están presentes. A eso se le suma que hay muchos padres que vienen involucrándose de manera más directa en la educación de sus hijos. Es un contexto difícil, pero todo esto ayuda a humanizar a los estudiantes”, acota.

Denny Peralta durante una clase antes de la pandemia por el COVID-19. La docente intenta realizar el mayor número de actividades posibles para mantener la conexión con sus alumnos. (Foto: Archivo Personal)

Además de los retos tecnológicos y pedagógicos, Denny vivió en carne propia lo que más de un millón de peruanos ha afrontado. A mediados de julio del 2020, poco después de las vacaciones de mitad de curso, la profesora empezó con los síntomas del COVID-19. “Fue un momento muy complicado porque sentía que no debía de enfermarme por mis alumnos, no podía dejarlos cuando a penas volvíamos a clases. Pensar en ellos me dio mucha fortaleza y , en parte, esa fue como una ayuda psicológica para poder seguir con mis labores”, cuenta.

Peralta Valdivia también señala que la experiencia le sirvió para comprender la importancia del soporte emocional. “Es importante aceptar que se tuvo la enfermedad y que se ha podido combatir. Este es un contexto en el todos nos hemos visto afectados por el virus y han habido muchas pérdidas y cambios en la estructura familiar tanto de profesores como de alumnos”, agrega la mujer que desde muy joven sintió el llamado por la carrera docente y que hasta la fecha lleva 18 años de incansable labor.

Denny Peralta Valdivia es una convencida de que en estos tiempos de educación remota, es necesario que los docentes se adapten -lo más que puedan- a las nuevas formas de impartir conocimientos. (Foto: Archivo Personal)

Denny explica que este año continuará afianzando en sus alumnos los conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente, los derechos fundamentales de los niños y niñas y la equidad de género. “Mi mayor expectativa para este 2021 es que mis alumnos sean felices y que todos y todas puedan tener una educación de calidad”, sentencia.

Carmen, Gerson y Denny son tres 576.275 maestros que se desempeñan en los diferentes niveles del sistema educativo nacional (INEI 2019) y que vienen preparándose para dar inicio a la jornada escolar 2021 en todo el país. Sus testimonios son una muestra de la vocación, entrega y compromiso que tienen los maestros peruanos para garantizar una educación de calidad a miles de niños, niñas y adolescentes.

