Un conflicto interminable: idas y vueltas en Las Bambas

Los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) ayer continuaban evaluando un nuevo bloqueo de las vías que utiliza la empresa MMG Las Bambas para trasladar el cobre hasta el puerto de Matarani (Arequipa). La Policía Nacional informó a El Comercio que ayer no se registró ningún bloqueo en el denominado corredor minero. Sin embargo, la compañía suspendió el traslado de minerales (que se realiza en camiones) como medida de prevención.

En diálogo con El Comercio, la ministra de Inclusión y Desarrollo Social, Paola Bustamante, indicó que no existe un bloqueo en la zona. “La decisión del bloqueo no está confirmada. Es una alerta ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo [con la minera]”. También precisó que el proceso de diálogo con la comunidad sigue. “Hay voluntad de todas las partes de continuar el diálogo”, precisó la ministra, quien lidera la comisión multisectorial de diálogo por parte del Ejecutivo.

A través de un comunicado, la minera Las Bambas afirmó que sigue dialogando con la comunidad de Fuerabamba en la búsqueda de un acuerdo factible.

“El tema que se viene discutiendo está vinculado al ofrecimiento de un puesto de trabajo por familia de la referida comunidad. Durante la etapa de construcción, dicho compromiso fue cumplido a cabalidad y reconocido así por la comunidad en diciembre del 2015. Para cumplir con ello, durante la etapa de operación la empresa ha realizado diversas convocatorias sin mayores resultados. La comunidad se encuentra analizando la última propuesta de trabajo presentada por la empresa”, detalló.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de la comunidad de Fuerabamba, pero no tuvo respuesta.

La evaluación de un nuevo bloqueo se dio luego de que los representantes de la minera y los comuneros de Fuerabamba se reunieran el lunes en el sector de Yavi Yavi, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), sin llegar a acuerdos. Algunos de los temas tratados fueron la propuesta de los comuneros del pago de S/150 mil para cada uno de ellos, la retribución económica de 500 puestos de trabajo desde el 2014, así como una compensación por el derecho de la vía.

Según informó RPP, en otro momento los comuneros solicitaron que solo se reconozca el 50% de esta pretensión económica (S/75 mil por comunero), pero la empresa minera no aceptó.

—Temas a tratar—

Este viernes se instalará la comisión multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau”, en el distrito de Tambobamba.

La comisión se instalará con 180 representantes de las comunidades, y tratará, a través de mesas técnicas, los nueve puntos de la plataforma de la provincia de Cotabambas.

También se analizarán los avances en los compromisos asumidos por el sector Justicia sobre la instalación de una oficina de derechos humanos –en plena implementación– y la revisión de expedientes de denuncias contra comuneros para saber cuántas son y sobre qué versan.

La ministra Bustamante indicó que hay un compromiso de las comunidades de acreditar a sus representantes hasta el jueves 23.

Agregó que en caso Fuerabamba no llegue a un acuerdo con la minera para el viernes, igual se continuará el diálogo con la plataforma provincial. “Esa es una agenda en paralelo, porque es una demanda concreta de la comunidad hacia la empresa”, explicó