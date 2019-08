Arequipa: colectivo realiza manifestación en rechazo a paro contra proyecto Tía María

Frente al paro indefinido que acatan los sindicatos de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y asociaciones civiles contra el proyecto minero Tía María , han surgido colectivos que respaldan la inversión minera y rechazan la protesta con violencia.



Uno de ellos es el grupo "Arequipeños por Arequipa", una organización sin fines de lucro creada la semana pasada por un grupo de profesionales. Ellos usan las redes sociales para difundir mensajes en favor del desarrollo de Arequipa. Ellos dicen “Agro sí, mina sí, turismo sí, transporte sí, trabajo sí”.



También han creado el Hashtag #YoNoParo con el cual han convocado al primer encuentro por la paz en el Mirador de Yanahuara. Ahí un gran número de ciudadanos rechazaron las protestas y los ataques a la propiedad que se registraron durante la protesta. En un mitin pidieron al presidente de la República, Martín Vizcarra, que instale la mesa de diálogo para que se solucione el conflicto social.



Uno de los voceros de Arequipeños por Arequipa, Luis Zapata, dijo que la convocatoria fue espontánea y que la organización del primer encuentro fue un esfuerzo conjunto de varios empresarios. Pero reconoció que la empresa Southern Perú pagó la publicidad en varios medios de comunicación.



Así como ésta, hay otras iniciativas que también se han manifestado a través de las redes sociales que rechazan la minería, pero también rechazan el paro y están promoviendo otras formas de protestar como realizar vigilias, cacerolazos en horas punta, conciertos musicales y hasta marchas pacíficas con prendas blancas o cuerpos pintados.



El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, que estuvo monitoreando este primer día de paro condenó actos de violencia cometidos por algunos grupos de manifestantes. Exhortó a los dirigentes a no promover ataques a la propiedad y no afectar los derechos de las personas que no paralizan. “Los actos de violencia deslegitiman la protesta”, agregó.