Arequipa: menos de la mitad de cámaras de seguridad se encuentran operativas

El cruce de la calle Los Pinos y la avenida Daniel Alcides Carrión, en el distrito de José Luis Bustamante, región Arequipa, fue testigo, la noche del pasado 20 de abril, de un fatal accidente que causó la muerte de Carlos Reyes. Un camión arrolló a un indigente de la tercera edad, para luego darse a la fuga. En el lugar no existen cámaras de videovigilancia.

A cuatro cuadras, en la misma avenida, hay una cámara, pero lo más probable es que no funcione. Es que de las 100 cámaras de seguridad que ha instalado la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) solo 41 se encuentran operativas.

El gerente de Seguridad Ciudadana, José Pérez, explicó que la anterior gestión no realizó el mantenimiento de los equipos, por lo que se deterioraron. El funcionario no quiso revelar qué lugares se encuentran sin vigilancia (con cámaras malogradas) para no alertar a los delincuentes.

- Situación -

De las cámaras de seguridad que no están operativas, 14 permanecen dañadas, 13 tienen sus enlaces malogrados, 12 fueron retiradas, nueve presentan problemas en la base, otros siete los tienen en las torres, seis no cuentan con servicio de energía y una se perdió.

Todas estas cámaras fueron donadas por la minera Cerro Verde. En el 2009 entregó el primer lote de 40 cámaras de marca Indigovisión. Se instaló una central de monitoreo en la sede de la municipalidad. El segundo lote, de 60 cámaras, se entregó entre el 2010 y el 2011, pero estas eran de marca Vivotek, y como su sistema no era compatible con la anterior, crearon otra central de monitoreo.

“Estos equipos ya cumplieron su ciclo de vida, son del 2009. Pero algunos se pueden recuperar con un buen mantenimiento. Lo adecuado sería renovar todos los aparatos, pero se tiene que hacer un estudio para saber cuánto de presupuesto se requiere”, agregó Pérez.

El área de Logística de la municipalidad contrató a la empresa H&Z, (que según el gerente son especialistas en cámaras de videovigilancia) para que realice un diagnóstico del estado y funcionamiento de cada uno de los aparatos.

- Informe -

De acuerdo a un informe preliminar, esta empresa informó que 24 cámaras deben ser remplazadas de manera inmediata, ya que no tienen solución. El resto puede ser recuperable en base a un mantenimiento integral, de lo contrario no podrán operar. Sin embargo, no aseguran cuánto tiempo más se puedan alargar su tiempo de vida.

La empresa recomendó que se concentre en una sola central el monitoreo de las cámaras y para optimizar el funcionamiento de estas indicó que cada una debe tener su propio acceso a energía eléctrica, es decir, su propio medidor. H&Z también señaló que se debe reubicar las torres de transmisión y adquirir televisores y radios de enlace.

Para una mejor vigilancia del Cercado, la empresa aconsejó que en la base de Seguridad Ciudadana debe estar la central de cámaras, la central de llamadas y el observatorio de delitos.

Pérez manifestó que la próxima semana se debe presentar el informe completo y detallado, además de las alternativas para mejorar la vigilancia en el Cercado de Arequipa.

