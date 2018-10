Arequipa: presidenta del JEE aclara que aún no hay alcalde provincial electo | VIDEO

La presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa, Paola Venegas Saravia, aclaró que el proceso electoral en la provincia arequipeña aún no ha culminado. Asimismo, pidió a los candidatos ser responsables y esperar los resultados oficiales.

Anoche, el candidato de Arequipa Renace, Omar Candia, se autoproclamó alcalde provincial electo. En un mitin realizado en la Plaza España, agradeció a sus simpatizantes y hasta convocó a su más cercano contrincante, Víctor Hugo Rivera, para trabajar por Arequipa, sin que aún hayan resultados oficiales.

Como se recuerda, de las 77 actas observadas que fueron enviadas al JEE, 24 fueron anuladas. Sin embargo, si estas no quedan consentidas pueden ser impugnadas (por cualquiera de los dos candidatos) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dentro de los tres días calendario desde el día de la notificación.

“El sábado por la tarde hemos enviado las actas a la ODPE, pero las resoluciones del JEE son en primera instancia. Quien resuelve de manera definitiva las actas observadas es el JNE. Si los candidatos no están satisfechos pueden impugnarlas y estas serán revisadas por cinco jueces a nivel supremo”, indicó Venegas.

Mientras la última instancia no defina esta situación y la ODPE no contabilice las actas y la inserte en el sistema, no hay resultados oficiales.

De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 99,90% de actas contabilizadas, Omar Candia cuenta con 82.714 votos, mientras que Víctor Hugo Rivera (Juntos por el Desarrollo) tiene 82.466 votos. Entre ambos solo hay 248 votos de diferencia.

Entre tanto, Rivera aún evalúa si impugnará las resoluciones del JEE. El costo y la desconfianza en el JNE están siendo analizados al interior de su agrupación.

