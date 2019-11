Al menos 1.200 vehículos de categoría M1 (autos) brindan servicio de transporte de pasajeros de manera ilegal en la ciudad de Arequipa. Estas unidades conocidas como ‘loncheritas’, donde ingresan ocho viajeros, ponen en riesgo a las personas y a las demás unidades de transporte urbano.

De acuerdo al diagnóstico elaborado por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) se han identificado seis rutas cubiertas ilegalmente por estos vehículos. Desde el Cono Norte al Puente Grau y del mismo punto a la Plataforma Andrés Avelino Cáceres hay 800 unidades, mientras que desde el Puente Grau al distrito de Alto Selva Alegre circulan 84 vehículos.

De la misma manera se detectaron 40 unidades en la ruta del Puente Grau al distrito de Miraflores, 78 desde el Óvalo de Bomberos hacia los distritos de Sabandía y Characato, 70 desde Cuarto Centenario a Congata y Tiabaya y 60 en la ruta entre la Plataforma Andrés Avelino Cáceres y el distrito de Hunter.

De todas estas rutas la más peligrosa es la que se ubica entre el Cono Norte y la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, ya que atraviesa La Variante de Uchumayo, una vía de alto tránsito para buses interprovinciales y vehículos de carga.

- Peligro en las rutas -

Las ‘loncheritas’ aparecieron hace dos años aproximadamente y fueron aumentando con mucha rapidez ante la demanda de usuarios. Trabajan organizadamente y tienen una frecuencia de dos a tres minutos. Cuentan con una operadora de radio que les informa la llegada de los buses formales y avisa de la presencia de inspectores y policías. Cuando se registran los operativos todos desaparecen.

Estos vehículos aparecieron hace dos años aproximadamente y han ido aumentando en cantidad. (Foto: Zenaida Condori)

Este jueves, la Municipalidad Provincial de Arequipa inició los operativos para retirar a estas unidades que usurpan rutas no autorizadas. Los empresarios formales las acusan de una competencia desleal. Para el subgerente de Transportes de la MPA, Juan Carlos Callocondo, estas unidades son inestables, no brindan garantías y atentan contra la vida de las personas. Además, no están permitidas por la Ley General de Transporte porque no cumplen con el peso y la cilindrada adecuada.

“Estos vehículos tienen que salir sí o sí. El transporte público en Arequipa está concesionado a las empresas que han ganado mediante licitación pública y la municipalidad tiene el compromiso de garantizarles exclusividad de las rutas. Estas empresas deben responder a todas las demandas”, manifestó Callocondo.

- Situación -

El consultor en transportes Geoffrey Rivas explicó que todos los días en la ciudad de Arequipa se trasladan cerca de 875 mil personas y cada una de ellas realiza en promedio dos viajes. Actualmente, hay 3.650 buses que realizan el servicio de transporte urbano en la ciudad y que no cubren la demanda total, por lo que aproximadamente 150 mil pasajeros utilizan el trasporte informal para movilizarse.

Si bien la MPA inició con los operativos y este jueves se llevó al depósito 10 ‘loncheritas’, Rivas señaló que el retiro inmediato y total de estas unidades dejaría desabastecido a un sector de la población. El funcionario municipal reconoció esta problemática y anunció que el retiro será manera progresiva, sin perjudicar a la población y demandando el incremento de buses a las empresa formales para dichas rutas.

El servicio está a cargo de las empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Son 10 unidades de negocios que deben cubrir 80 rutas y al momento se encuentra en una etapa pre operativa. A la fecha solo cuentan con 530 buses acreditados que cumplen con requisitos como asientos adecuados, el uso del GPS, sistema de control electrónico de su recorrido, entre otros. El subgerente de Transportes de la MPA indicó que la implementación total del SIT tardará dos años.

- Taxis colectivos -

Los taxis colectivos son otra alternativa informal que la población utiliza para trasladarse. En la ciudad de Arequipa se estima que hay 300 vehículos que realizan este servicio, principalmente en dos rutas: Del Cercado a la zona de Miguel Grau, en el distrito de Paucarpata, y del Cercado a Alto Misti, en el distrito de Miraflores.

Este servicio estaba regulado por muchos años, pero la Ordenanza Municipal N°1076 del 2017 retiró todas las autorizaciones. Estos autos compiten directamente con los buses formales.

En Arequipa también hay mototaxis concentrados en el Cono Norte. Desde el 2016, mediante una ordenanza de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, se formalizó a tres asociaciones de mototaxis. Son 150 unidades que brindan servicio a las zonas de Peruarbo, Apipa y Bustamante y Rivero, donde no llega el servicio de trasporte urbano.

