Todos los días se registran en promedio de 20 a 30 explosiones en el volcán Sabancaya, ubicado en el Valle del Colca, provincia de Caylloma, en la región Arequipa. Sin embargo, en estas últimas 24 horas las explosiones se incrementaron y con el cambio de dirección de los vientos las cenizas se desplazaron hacia los poblados aledaños como Achoma, Lari y Maca.

Las cenizas arrojadas por el Sabancaya tienen un diámetro menor a un milímetro.

De acuerdo al último reporte del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), emitido hoy a las 9 a.m., el Sabancaya mantiene niveles moderados. La explosión máxima se registró a las 5:18 a.m., que originó una columna de cenizas de 2.200 metros de altura sobre el cráter, desplazada -gracias al viento- hacia la zona noreste hasta 35 kilómetros. Vale precisar que la ciudad de Arequipa se encuentra 75 kilómetros al noreste del volcán.

“El volcán Sabancaya se reactivó el 6 de noviembre del 2016 y desde esa fecha no paran sus explosiones. Pero ahora aumentó la cantidad de cenizas y el viento ha favorecido su desplazamiento. Normalmente las cenizas caen en lugares donde no hay población. Ahora cayó en los pueblos, por eso se genera la alerta”, explicó Pablo Masías, responsable del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI) del Ingemmet.

Las cenizas que caen sobre las viviendas tienen un diámetro menor a un milímetro. Para Masías, esta cifra es mínima, si se compara a la última explosión que registró el volcán Ubinas (Moquegua) dónde se llegó a siete milímetros.

No obstante, el Ingemmet recomienda a la población no exponerse a las cenizas volcánicas. Si las personas tienen que salir de sus viviendas deben protegerse la nariz, boca y los ojos. Deben cuidar también las fuentes de agua y no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán.

