Los representantes de más de 100 organizaciones del sur del país se reunieron en el primer encuentro “Tejiendo Ciudadanías” impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante dos días, los actores sociales del sector público, privado, la academia y la sociedad civil debatieron sobre los temas y problemas que más le afectan a la macro región sur.

Delgados de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno Tacna, Moquegua y Arequipa dialogaron sobre gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción, derechos civiles, desarrollo sostenible y la diversificación productiva en la macrorregión sur. La representante del PNUD, Bettina Woll, explicó que este encuentro es un espacio cívico de reconocimiento de los desafíos que afectan la gobernabilidad y el desarrollo sostenible. Dice que buscan construir empatía y sensibilizar las ideas para empezar a construir propuestas y rutas de solución.

Corrupción

El decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz Montoya, Eduardo Vega, manifestó que la magnitud de la corrupción y la forma como ha penetrado en el Estado y la sociedad, impiden darles solución a los diferentes problemas que hay en las regiones. Señaló que la Procuraduría Nacional Anticorrupción tiene 54.000 casos en curso y que en las cárceles solo hay 1.200 presos por corrupción de una población que bordea los 92.000 internos.

“A marzo de este año tenemos 1.413 obras paralizadas en el país. La región sur tiene la mitad de las obras paralizadas a nivel nacional. En Apurímac son 59. En Arequipa, 50. En Ayacucho son 91. En Cusco hay 255 obras paralizadas. En Moquegua hay 27. En Tacna 21 y en Puno 184″, declaró Eduardo Vega.

Por su parte, el presidente de Empresarios por la Integridad, Oscar Caipo, señaló que el costo de la corrupción es de mil millones de soles al año. Cada ocho años significa todo un presupuesto nacional que se lleva la corrupción y el costo social es no poder tener un pleno desarrollo humano a pesar de ser un país con recursos.

(PNUD)

“Hemos multiplicado los recursos de hace tres décadas, aproximadamente en 36 veces. Hemos generado el presupuesto que no teníamos. Hace 30 años teníamos un presupuesto de 6 mil millones de soles al año, con eso no podíamos atender las necesidades de los peruanos. Hoy tenemos un presupuesto que supera los 200 mil millones de soles al año, porque tenemos recaudaciones tributarias que se acercan a los 150 mil millones de soles. El problema no ha sido los recursos”, afirmó Oscar Caipo en el encuentro “Tejiendo Ciudadanías”.

Cusco tiene el gas de Camisea y recibe el equivalente a un millón de soles diarios por canon y regalías, desde hace 20 años. Cuando Oscar Caipo viaja a Cusco se pregunta ¿Dónde están esos recursos? El empresario reconoce que hay un problema de corrupción, que las autoridades se eligen más por un interés y beneficio propio, que servir a la población. Y el otro punto es capacidad para administrar esos recursos.

“Cuando uno llega a una empresa y lo contratan de gerente, lo primero que hace no es despedir a todos y traer a sus amigos, así la empresa no va funcionar, van a perder plata. Pero en el sector público eso sucede. Sobre las empresas que han pagado coima, hace algunos años cuando sucedió eso hemos expulsado a las empresas corruptas. Ahora hemos reforzado nuestro códigos y filtros. Considero que las economías ilegales es el principal riesgo y amenaza que tenemos en el país para la institucionalización de la democracia”, puntualizó el empresario.

Debates

En el segundo día del encuentro se abordó el tema de desarrollo sostenible. Actualmente, el 27. 6% de centros educativos en el sur no cuentan con la infraestructura necesaria. Según el Instituto Peruano de Economía, de las cuatro regiones a nivel nacional con la menor esperanza de vida al nacer, tres se encuentran en el sur. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES, el 40% de niñas y niños de 6 a 35 meses, en cuatro regiones del sur del país, sufren de anemia.

La presidenta de la Comisión de Mujeres Emprendedoras de la Cámara de Comercio, Industria de Arequipa, Karina Málaga, expuso que en Arequipa, pese a ser la segunda ciudad más importante del Perú, todavía el 60% de su población no tiene agua potable, el 30% no tiene desagüe y casi el 20% no tiene un piso de cemento en sus casas.

(PNUD)

“En los últimos 20 años hemos recibido una suerte de 20 mil millones de dólares de canon y de minería, pero sin embargo los servicios básicos de la sociedad todavía no están cubiertos. Es una foto un poco triste, pero ¿Qué hacemos? somos buenos en minería, pero también tenemos el turismo, Arequipa tiene más de 400 platos típicos. Arequipa tiene una gran capacidad artesanal, fibra de camélido, granos andinos y muchos otros. Somo un país un rico ¿Qué nos falta? necesitamos fortalecimiento empresarial?”, argumentó Karina Málaga.

Denise Legard, oficial de gobernabilidad del PNUD, señaló a El Comercio que también tendrán encuentros macrorregionales en el norte (Trujillo) que sería en julio, en el oriente (Iquitos) programado para septiembre y en el centro (Lima) que se daría en noviembre.

“Al final se elaborará un documento que sintetice, no solamente los principales retos, sino también con las propuestas que han salido desde los propios actores territoriales y especialistas. La idea es que al terminar los encuentros macrorregionales elaboremos una agenda ciudadana nacional para que sea entregada de manera oficial al gobierno y a los tomadores de decisiones”, afirmó Legard.