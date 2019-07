Eclipse solar: así viven los arequipeños este fenómeno | FOTOS

Tuvo que pasar 25 años para que Arequipa vuelva a ser testigo de un eclipse solar. En el estadio del distrito de Sachaca, personal del Instituto Geofísico del Perú (IGP) instaló dos telescopios y distribuyó 3.700 lentes con filtro que disminuyen los rayos del sol para las personas que deseen apreciar y disfrutar este fenómeno.

Un eclipse solar ocurre cuando el sol desaparece durante unos minutos porque la Luna a consecuencia de su movimiento alrededor de la Tierra se sitúa entre ambos y produce una franja de oscuridad temporal.



Según precisó la coordinadora de las actividades del planetario del IGP, Adita Quispe, el eclipse se percibió en un el 60%. El fenómeno inició a las 2:30 p.m. y alcanzó su pico más alto a las 3:49 p.m. La especialista indicó que en 1994, se logró apreciar un eclipse total desde el Perú.

“Un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Ahora se registró un eclipse parcial. Volveremos a tener otro eclipse parcial en diciembre de 2020 y para el 2028 habrá un eclipse anular, mientras que para 2059 un eclipse total “, explicó Quispe.

La Municipalidad Distrital de Sachaca financió la logística para la población, mientras que el IGP envió cinco especialistas para orientar a los asistentes. Adita Quispe descartó todo tipo de mitos que se crean alrededor de un eclipse; no hay cambio de temperatura, no produce fertilidad en las mujeres, las personas no se hacen más ligeras, ni tampoco crecen.

