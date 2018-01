Sismo de 4,6 grados se registró esta mañana en Arequipa

Un sismo de 4,6 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 9:31 a.m. en Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 55 kilómetros al sur del distrito de Yauca, en la provincia de Caravelí, Arequipa, a una profundidad de 25 kilómetros.



Hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales a causa de este temblor. Este es el tercer movimiento telúrico que se registra en lo que va del día. A las 7:16 a.m., un sismo de magnitud 4,3 remeció la región Amazonas. Dos horas antes, a las 5:28 a.m., un temblor de 3,6 grados se registró región Piura.