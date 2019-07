Tía María: enfrentamiento deja un policía herido y cinco manifestantes detenidos

Un agente herido y dos manifestantes detenidos es el saldo que deja hasta el momento el enfrentamiento entre la Policía Nacional y la población de Valle de Tambo en el sector de El Fiscal, en el distrtito de Cocachacra, provincia de Islay (Arequipa).

► Tía María: bloqueos y movilizaciones en el día 11 de protesta contra el proyecto minero



Los manifestantes intentan llegar hasta la carretera Panamericana Sur para bloquear esta vía como parte del paro indefinido que acatan desde hace 11 días en protesta a la licencia otorgada a Southern para el proyecto Tía María. El enfrentamiento se viene registrando en la vía antigua de la Panamericana Sur.

Mientras que la población de Valle de Tambo se encuentra provista con piedras y huaracas, los agentes policiales han utilizado bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

El policía herido pertenece a la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES). En tanto, los detenidos fueron identificados como Remigio Quispe Mendoza (57), quien es de la zona de la pampilla Valle de Tambo, así como un menor de 16 años, cuyos familiares son de la Punta de Bombón. También Carlos Enrique Huamán Vargas, Manuel Cuno Paranco e Irwin Cuno Paranco. Todos han sido llevado al cuartel de Chucarapi.

(Video: Zenaida Condori)

Vale precisar que también se han reportado bloqueos en el Cono Norte de Arequipa. Asimismo, el paso a Matarani permanece bloqueado desde el pasado jueves.

En el décimo primer día de paro indefinido en Valle de Tambo, una delegación del gremio de Construcción Civil de Ilo (Moquegua) llegó hasta Cocachacra (Arequipa) para apoyar la protesta contra Tía María.

"No se dejen engañar, Southern nunca cumple sus compromisos. Hemos venido a apoyarlos en su lucha. Nosotros teníamos un valle hermoso en Ilo. No tengan miedo, estamos con el valle", dijo el secretario general de Construcción Civil de Ilo, Alejandro Ayma.



El miércoles, se registraron enfrentamientos entre la población y la Policía Nacional en la zona de Chucarapi, en el ingreso al Valle de Tambo. Producto de esta disputa, un agentes de la Dinoes de la PNP resultó herido, así como varios ‘espartambos’. Se supo que los heridos no acudieron a recibir atención médica por temor a ser identificados.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe