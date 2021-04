En entrevista con este medio, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, indicó que por estas fechas 20 mil turistas llegaban a visitar esa parte del país. No obstante, el nuevo coronavirus ocasionó que todo quede suspendido. Por otro lado, Guevara confirmó que el número de contagios por COVID-19 se ha ido incrementando debido a las celebraciones y fiestas que realizan algunas personas.

¿Cómo ha afectado la pandemia del coronavirus al turismo de la región Cajamarca?

Nos ha golpeado fuerte en el turismo, pero estamos haciendo los esfuerzos con Mincetur, con la Dirección Descentralizada de Cultura y con todos los agentes. En la misma Cajamarca en estos días vamos a recibir el Safe Travel, que es el sello seguro para que todos los empresarios de turismo asuman esos controles de bioseguridad y a aquellas personas que quieran visitarnos tengan toda la seguridad de venir.

¿Qué lugares serían los indicados para el turismo en esa región?

En el norte de Cajamarca, San Ignacio y Chota estamos fomentando el turismo de aventura. Estamos diversificando los atractivos turísticos de nuestra región.

¿Está confirmado que recibirán el sello Safe Travel?

Sí, máximo en 15 días. Estamos esperando que pasen las fiestas de Semana Santa.

¿Cuántos turistas acudían a la región en años anteriores?

En estas fechas llegaban a Cajamarca un promedio de 20 mil personas más o menos. En el sector de Porcón hay un fiesta tradicional, es un atractivo místico donde lamentablemente este año no se celebrará.

Cajamarca también es conocida por sus hermosas algunas (Foto: Gore Cajamarca)

Respecto a los contagios por el COVID-19 ¿Cuál es la situación de Cajamarca?

Al igual que todo el Perú seguimos siendo impactados por el coronavirus, en las principales ciudades de nuestra región. Donde se está sintiendo más el impacto es en la propia ciudad de Cajamarca, donde en los últimos días se han incrementado los casos y eso se ve reflejado en nuestros hospitales donde si bien tenemos camas UCI, pero no está quedando suficientes (para otros pacientes).

¿A qué se debe ese aumento?

Lo que hemos detectado y según la Policía Nacional del Perú, es que muchas familias han celebrado el carnaval, otros han celebrado matrimonios, quinceañeros, fiestas infantiles, promociones y, por otro lado, la apertura del comercio en general.

¿El Gobierno Central viene apoyándolos para enfrentar la pandemia?

La relación que tenemos con el Gobierno Central siempre ha sido de coordinación. Hace 15 días nos ha llegado10 kits UCI completos con camas, ventiladores, aspiradores y también 2 plantas de oxigeno dentro del convenio Ministerio de Salud (Minsa) – Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

¿Cuándo recibirá usted la vacuna contra el coronavirus?

Cuando me corresponda, cuando me diga el Gobierno Central te vacunas y allí me vacuno. Si ahora los gobernadores, los alcaldes nos vacunamos vamos a generar controversias innecesarias (...) En mi caso estoy en primera línea, estoy muy metido en la conducción de la población de mi región y estamos expuestos.

Casos en Cajamarca han ido en aumento durante los últimos días (Foto: Gore Cajamarca)

¿Qué opinión tiene de las irregularidades en el proceso de vacunación que se han conocido en otras regiones?

Es una mala costumbre que se ha copiado en algunas regiones, el mal ejemplo que dieron exfuncionarios de alto nivel. En Cajamarca hemos convocado a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la Contraloría General para poder hacer que se cumpla con el padrón (de vacunación). Hemos recibido las indicaciones del Minsa que debemos vacunar a todo el personal de salud en las clínicas y consultorios también.

¿Se puede decir que en su región no habrá alguna irregularidad?

Estoy tomando las precauciones con la Dirección Regional de Salud (Diresa). Hemos convocado para que esté al lado nuestro con un control concurrente la Contraloría, la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Si algún funcionario o trabajador traspasa esa barrera será de absoluta responsabilidad de él.

¿Y deberá ser sancionado?

Correcto, para eso esta la Contraloría y la Fiscalía.

¿Qué acciones debe hacer el próximo presidente del país al llegar a Palacio de Gobierno?

Hay muchos temas que hay que abordar. Lo primero que hay que pedirle al próximo presidente y también al Congreso es una sola palabra: Concertación. Todos los peruanos, las fuerzas políticas dejar de lado las revanchas, los golpes bajos y centrarnos en lo que el pueblo necesita. La agenda es la reactivación económica, trabajar en temas de salud, educación y fomentar la generación de empleo.

