El secretario de defensa del Gremio de Construcción Civil, Eleuterio Vera Durán, anunció que los trabajadores de su grupo y del CGTP Cajamarca llegaron a un acuerdo y anunciaron que durante las festividades del Carnaval de Cajamarca no realizarán paros ni bloqueo de carreteras para que los pequeños comerciantes y artesanos no se vean perjudicados económicamente.

“Hemos tomado la decisión de que en estos días hasta que pasen las fiestas acá en Cajamarca no vamos a hacer ningún paro ni bloquear carreteras. Vamos a dejar que el carnaval siga su curso en estos días”, afirmó Vera Durán.

Agregó que la región ya se vio afectada debido a la pandemia del COVID-19. “Ya hemos tenido dos años de paralización sin que pueda salir ningún comerciante ni empresario, por eso hemos tomado esa decisión”, sostuvo.

Por otra parte, indicó que, posiblemente, al finalizar los Carnavales de Cajamarca, se haga una nueva convocatoria de parte del CGTP para retomar un paro a nivel nacional.

“Tenemos una asamblea general la próxima semana a Lima para que se saquen conclusiones y se inicien las movilizaciones y paros. Decimos al pueblo de Cajamarca que se unan a esta medida de lucha, les vamos a dejar trabajar pero que luego de aquí en adelante se pongan la mano en el pecho y que vean la lucha de nuestros hermanos en el sur”, resaltó.

Enfatizo que quieren se reactive la economía y dejó en claro, además, que no están perjudicando al pueblo de Cajamarca con los bloqueos de carreteras o manifestaciones. “También queremos que nos entiendan cuando hacemos la medida de lucha. Que no nos digan que somos terroristas, vándalos o delincuentes porque, si fuéramos otra clase de organización social, hubiéramos tomado la posición de que no vaya el carnaval”.

¿Cuándo es el Carnaval de Cajamarca?

El acontecimiento oficial inició el jueves 19 de enero y finalizará el 11 de marzo. En todas estas semanas se llevarán a cabo varias actividades, como conversatorios, pasacalles, shows musicales, danzas, recorridos, entre otros.

La fiesta central del carnaval se desarrolla entre el sábado 18 hasta el miércoles 22 de febrero.