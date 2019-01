@Capital967 Buenos días podrían infórmanos ay un gran congestionamiento en la carreta casapalca no suben no bajan podrían saber que pasó miren muchas gracias por apoyarnos a muchos Sii tengo un familiar ahí están varados desde la 1 de la mañana y no sube ni baja ni un bus . pic.twitter.com/odUCv1NiSw