Ayer el presidente de la República, Francisco Sagasti, junto a los ministros de Estado, presentaron las nuevas medidas del Gobierno para contener el avance de la segunda ola del COVID-19 en el país. Sin embargo, tras la conferencia, las dudas y críticas tomaron el protagonismo sobre el mensaje.

El Comercio conversó con David Hochstdater, gerente general de Efecto Estrategia Comunicaciones; David Falcón, docente del Programa de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres; y José Carlos Requena, analista político, quienes revisaron el mensaje presidencial e identificaron sus principales errores.

¿Desorden o improvisación?

“Más que una confusión, hubo un desorden en la comunicación de sus ideas y una falta de claridad para definir lo que querían comunicar. Mucha gente lo subestima, pero hay una diferencia entre informar y comunicar”, señala Hochstadter.

El especialista señala que, en primer lugar y antes de realizar la conferencia de prensa, el presidente y sus ministros debieron definir tres o cuatros mensajes claves sobre lo que se quería explicar a la población.

“El mensaje principal y lo que esperaba oír la población eran las medidas ante la segunda ola [del coronavirus]. Lo que se vio es que el presidente parecía evitar el tema y recién se informó de ello ante la pregunta de un periodista. Si hubiese sido un mensaje a la Nación, el mandatario no habría explicado lo más importante”, precisó.

David Falcón explicó que, durante una exposición, el vocero se debe preparar a profundidad sobre el tema, las posibles preguntas que puedan derivar de esta y, sobre todo, conocer la audiencia a la que va dirigida.

“Un error del presidente fue dirigirse a la población bajo la misma lógica que una cátedra universitaria. Un mensaje por televisión debe ser más sencillo y específico, teniendo en cuenta el tamaño y diversidad del auditorio. La conferencia evidenció un punto de descoordinación”, apuntó Falcón, jefe corporativo de Comunicaciones del Grupo Distriluz.

José Carlos Requena señala que, antes de la rueda de preguntas de los periodistas, no presentó el “sentido de urgencia” que requería. “El llamado a la acción no solo no fue claro, sino que fue el gran ausente del mensaje”, añadió.

¿Cómo y dónde?

Tras la conferencia del Ejecutivo, muchos usuarios compartieron por las redes sociales cuadros para explicar de mejor manera las restricciones de tránsito, según las distintas zonas de emergencia.

“En las diapositivas que presentaron debieron agregar un cuadro con las medidas que nos informaron. El apoyo visual es sumamente importante en una exposición para ayudar a que las personas puedan encontrar la información de manera resumida”, explica Hochtadter.

Otro de los aspectos que resalta el especialista de Efecto Estrategia Comunicaciones es el tiempo que utilizan para exponer sobre el tema. “Una conferencia de casi dos horas y en un día laboral obligó a que muchas personas detengan sus obligaciones”, dice el especialista.

Para Falcón, el Ejecutivo debe encontrar un punto medio para poder explicar de la mejor manera sus acciones ante la pandemia sin dejar de lado ningún aspecto importante o duda que se pueda generar en la población.

“Una brevedad exagerada puede dejar fuera información importante y una conferencia extensa puede cansar a los televidentes. Se debe encontrar un punto medio que deje claro el mensaje”, precisa.

Requena puntualiza que el anuncio más importante que se esperaba del mensaje presidencial fue brindado por el ministro de Educación, cuando debió ser presentado por el jefe de Estado. “Si no queda claro quién es el mensajero, el mensaje en sí queda más nebuloso”.





