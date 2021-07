Conforme a los criterios de Saber más

Detrás del mejor café del Perú está Hilda Leguía Gonzáles, caficultora, cusqueña y ganadora de la cuarta edición de la Taza de Excelencia Perú 2020, la competencia que premia a los mejores cafés del país.

Hilda encontró en la tierra y el café su destino. Ella nació hace 41 años en la cuna de la provincia cafetalera del Cusco: La Convención. Fue la localidad de Amaybamba, en el distrito de Inkawasi, el lugar que vio nacer y crecer a una de sus mejores productoras. Hilda contó a El Comercio que de sus padres heredó el don de cultivar, producir y cosechar el café. En el camino conoció a Cirilo Amilcar Altamirano, quien es su compañero de vida y su gran aliado en cada logro. Ambos apostaron todo lo que tenían por el café y labraron un futuro para sus hijos a través de él. Hoy, tres de sus cinco hijos son profesionales, mientras que los otros dos hacen camino junto a sus papás.

“Mis padres son caficultores, ellos me enseñaron a cultivar el café, con la chacra he crecido, con el café he salido adelante”, dice Hilda, orgullosa de llevar en alto el nombre del país y de la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Inkawasi, a la que pertenece. Justamente esta se vio afectada por la pandemia, pues se redujo a 10 las personas que podían trabajar en las chacras durante el estado de emergencia, entre ellas Hilda.

Hilda heredó de sus padres el don de cultivar, producir y cosechar el café. (Foto: Cafelab)

Cirilo admira a su esposa. Su trabajo como docente no le ha imposibilitado organizarse y trabajar en la chacra. Él acompaña y motiva cada paso que da Hilda. Ambos, junto al café, han superado las dificultades, están orgullosos de la familia que han logrado consolidar y de la excelencia que han logrado conseguir con su producto.

Desde hace más de 40 años los padres de la ganadora de la Taza de Excelencia Perú 2020 se preocuparon en mejorar su producción, ella ha continuado el legado en su chacra de 3 hectáreas, mejorando y produciendo a 1.848 msnm la variedad de café Geisha, una de las más cotizadas a nivel mundial, cuya explosión de aroma y notas exóticas compitió con 184 muestras de 10 regiones y terminó deslumbrando a los jueces y/o catadores internacionales, que le dieron 90/100 en noviembre del año pasado y la declararon ganadora.

Un mes después de la premiación, el café de la cusqueña superó todas las expectativas al lograr obtener 42.752,47 dólares por 380,84 kilos en la subasta internacional de los mejores cafés nacionales. Esta cifra es mayor en cuanto a precios logrados por los mejores cafés de los años 2018 y 2019, los cuales recaudaron 37.000 y 23.000 dólares, respectivamente. Tras este nuevo récord, Geni Fundes, gerente de la Central Café & Cacao del Perú y coordinador general de Taza de Excelencia Perú 2020, destacó el año pasado el monto obtenido por el café de Hilda Leguía en medio de la pandemia de la COVID-19, señaló ser este un excelente resultado para la industria de los cafés especiales que se forjan en el país.

Para Hilda, el sector más olvidado por las autoridades es el de agricultura. A ellas les exhorta la construcción de canales de riego o riego de aspersión en las chacras cafetaleras para optimizar la producción de las mismas. Con Hilda, Cusco suma su segundo reconocimiento a la mejor producción de café a nivel nacional, el primero fue Dwigth Aguilar Masías, de la finca Nueva Alianza, (Santa Teresa - La Convención), ganador de la 2da edición de la Taza de Excelencia Perú, realizado en el 2018.

Pese a la pandemia, los caficultores han continuado trabajando en las chacras, Son más de 220 mil familias que se dedican a este cultivo y más de un millón de personas que dependen directamente de él. La familia de Hilda produce y vive del café. Gracias al logro obtenido en la Taza de Excelencia la calidad de su producto va posicionándose en el mercado internacional y al mismo tiempo ella y los socios de su cooperativa optimizan sus capacidades de producción.

Hilda es ganadora de la cuarta edición de la Taza de Excelencia Perú 2020, la competencia que premia a los mejores cafés del país. (Foto: Cafelab)

Hilda, junto a su esposo Cirilo, se han esforzado por asegurar el mejor café del Perú y lo han logrado; las dificultades y condiciones de trabajo no los amilanaron. Esta caficultora se ha convertido en un ejemplo y símbolo para miles de mujeres y familias emprendedoras del campo.

TAZA DE EXCELENCIA 2021

En el marco del lanzamiento de la 5ta edición de la Taza de Excelencia Perú 2021, realizado el último martes en Cusco, Gene Fundes explicó que más del 95% del café que se produce en el país se exporta y que poco a poco los precios de este producto se están recuperando frente al mercado mundial que se vio afectado por la pandemia.

Fundes también destacó el trabajo de los cusqueños y campeones Hilda Leguía y Dwigth Aguilar. Además, aseveró que la Taza de Excelencia impulsa la mejora de la oferta del café peruano, pues los reconocimientos obtenidos por los caficultores ganadores producen un efecto multiplicador en la comunidad cafetalera. “Este esfuerzo colectivo permite que la imagen como país productor de cafés especiales del Perú se posicione en el mercado internacional. Queremos que Perú sea líder mundial en la producción de cafés de especialidad, lo que beneficia directamente al productor que sufre la crisis de precios del café, plagas y los efectos de la pandemia”, sostuvo.

El anuncio de los ganadores de la Taza de Excelencia Perú 2021 se hará el 29 de octubre como parte de las actividades de la V Feria Internacional de Cafés Especiales (Ficafé), que se desarrollará en la provincia de La Convención.

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null