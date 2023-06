La epidemia del dengue sigue atacando al país y Piura continúa como una de las regiones más afectadas. Este domingo, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, confirmó la activación del puente aéreo para trasladar a pacientes en estado crítico de Piura a Lima. Hasta el 2 de junio, Piura sumaba 35.784 casos de dengue y 57 fallecidos, según la sala situacional del Ministerio de Salud (Minsa). Esta última cifra representa un tercio de las defunciones en todo el Perú. A nivel nacional son 121.906 casos y 181 defunciones.

En una segunda visita a la región en tan solo una semana, la ministra Gutiérrez anunció que a partir de hoy, lunes 5 de junio, se iniciará la campaña de fumigación en todo Piura con la participación de 300 fumigadores. La intervención comenzará en todo Chulucanas y luego seguirán las ciudades de Sullana, Bellavista Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Recordemos que la semana pasada la ministra de salud visitó Piura y tuvo diversos altercados con los ciudadanos y la prensa, pues se le recriminó que las acciones contra el dengue no eran suficientes y que los hospitales seguían colapsados.

En ese sentido, la ministra Gutiérrez indicó que, ayer, se activó el puente aéreo entre Lima y Piura para pacientes con comorbilidad y con dengue. Por la mañana se trasladó a cinco menores de 5 meses, 2, 3 y 14 años en estado crítico por dengue y otras afecciones desde el hospital Santa Rosa y Paita hacia el Hospital San Bartolomé, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el de Breña, el hospital Dos de Mayo y el hospital Arzobispo Loayza.

#MinsaAyuda | En vuelo aeromédico, el Minsa trasladó hoy a cinco menores de 5 meses, 2, 3 y 14 años, en estado crítico por dengue y otras afecciones, provenientes del Hosp. Santa Rosa y de Paita, en #Piura, con destino al @HSanBartolome, @insnsanborja, @INSN_oficial, @H2deMayo y… pic.twitter.com/IsljPpqnE5 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 4, 2023

Agregó que el domingo por la tarde se dispondría de otros tres vuelos médicos. Según informó Andina, el sábado 3 de junio también se había trasladado a ocho menores de Piura a Lima (cuatro con diagnóstico de dengue).

En Lima se han habilitado diversos establecimientos de salud, como el Arzobispo Loayza, Ate Vitarte, Sergio Bernales, entre otros, para recibir a pacientes de provincia en caso no puedan ser atendidos en el interior del país.

“Actualmente, tenemos alrededor de 1,400 pacientes hospitalizados a escala nacional con dengue y esperamos que en el transcurso de los días esta cifra siga disminuyendo”, enfatizó el director general de Operaciones en Salud, Julio Antonio Silva Ramos.

El sector salud aseguró que se está gestionando la contratación de nuevo personal de salud que será desplazado hacia Piura y ubicado en diferentes establecimientos de salud para atender a los pacientes de dengue.

Sobre "La Videnita"… El hospital temporal “La Videnita” ya se encuentra habilitado para hospitalizar pacientes de referencia. No está abierto al público para atención ambulatoria. “Primero tienen que ir al Hospital Santa Rosa, pasar por una evaluación clínica para determinar en qué condiciones está el paciente y derivarlos a “La Videnita” o a otro centro de salud. Y, para los que no podemos resolver en el hospital, se activa el puente aéreo”, dijo la ministra.

Cifras a nivel nacional y Latinoamérica

En todo el país son 121.906 casos totales de dengue, 1.333 hospitalizados y 181 fallecidos , según la sala situacional del Minsa al 2 de junio.

En cuanto a regiones, Piura continúa siendo la región con más casos acumulados de dengue (35.784) y hospitalizados (664). Luego se encuentra Lima con 14.438 casos de personas infectadas y 136 hospitalizados.

Lambayeque tiene 12.439 casos, Ica 11.006, sigue Loreto con 8.156, Ucayali con 8.000 y La Libertad con 7.721.

Sobre la tasa de mortalidad a nivel Sudamérica, el ingeniero Juan Carbajal, analista de datos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, compartió por redes sociales que el Perú es el segundo país con mayor tasa de mortalidad por cada millón de habitantes por dengue, según data de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Primero se encuentra Bolivia y luego Perú, muy por debajo sigue Brasil y Argentina.

Los comparativos con otros países NO se hace contando cifras absolutas, sino por tasa poblacional.



En lo que va del 2023, el Perú está muy cerca de ser #1 en tasa de muertes por millón en casos de dengue.



Adjunto cuadro de cuya fuente es la PAHO 👇https://t.co/kBqLIUUXwD https://t.co/K2nSe2Gaby pic.twitter.com/U9vzIC8jCn — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) June 4, 2023

Según la página de la OPS, Bolivia tiene 126.182 infectados de dengue en el 2023 y 70 fallecidos; Brasil tiene 1′515.460 casos de dengue y 387 muertes; y, Argentina 99.456 casos y 59 fallecidos.

Carbajal explicó que los comparativos con otros países no se deben hacer con data absoluta, sino por tasa poblacional. Esto luego de que el Minsa publicara que el dengue no era una enfermedad que afecta solo al Perú, sino a todo Latinoamérica.

Predicción sobre cantidad de infecciones

Algunas regiones de la costa norte y costa centro siguen registrando semanalmente una alta cantidad de pacientes con dengue. Las cuatro regiones con más casos son Piura, Lima, Lambayeque e Ica. Hace unas semanas la ministra de salud indicó que la epidemia ya bajaría y estaría controlada; sin embargo, todavía hay regiones que están lejos de esto.

El sábado, la titular de salud indicó que en Piura ya son 170 distritos que están en descenso total del dengue y 22 en una meseta. Sin embargo, a mediados de la semana pasada sostuvo que la región todavía se encontraba en “proceso de control” al igual que Ica y Lambayeque.

Por otro lado, expresó que las regiones con casos en descenso por más de seis semanas eran Loreto, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Madre de Dios, Pasco y Puno. Las regiones que se encontraban en una meseta eran San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Tumbes y Ayacucho.

Por su parte, el ex ministro de salud, Víctor Zamora, dijo a El Comercio que es difícil predecir si ya estamos en una meseta o en descenso por dos factores: el clima y la limitada capacidad de diagnóstico.

Los fenómenos climatológicos y las nuevas temperaturas condicionan un cambio en el comportamiento del vector. En este momento las condiciones para la reproducción del zancudo Aedes aegypti - que transmite el dengue - no son iguales a años anteriores, explicó.

Por otro lado, sostuvo que desde hace unas semanas, la capacidad de diagnóstico en Piura y el país ha llegado a su límite. Además, no todos los enfermos de dengue están acudiendo a un establecimiento de salud para tratamiento o diagnóstico. Debido a esto, hay toda una población infectada que no está siendo registrada.