Según Librerías Crisol, la cadena con más de 40 tiendas en el ámbito nacional, las ventas de literatura juvenil aumentaron en un 86% entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2022.

En la editorial Penguin Random House, el crecimiento también es notorio: en el 2018, los libros juveniles representaban el 15% de las ventas. Luego de la pandemia, la cifra aumentó hasta 35%. Un incremento de más del 100%.

Este aumento se atribuye, principalmente, al fenómeno Wattpad, una plataforma online en la que los usuarios pueden publicar textos de distintos géneros literarios para que sean leídos de forma gratuita.

“Con la pandemia, el fenómeno Wattpad explotó y ahora hay autoras muy destacadas y buscadas en el género, como Flor Salvador, Ariana Godoy, Eva Muñoz y Joana Marcús”, explican desde la editorial.

Según Penguin Random House, la temática de estas obras varía entre romance, intriga y, en algunos casos, cierta violencia. “Son libros que conectan de manera muy llamativa con los lectores y lectoras más jóvenes”, señalan.

“En juvenil tiene mucha aceptación el tema LGTBI, las distopías y la ciencia ficción en general”, añaden desde el Grupo Planeta. De acuerdo con esta editorial, “el ‘boom’ de la literatura juvenil viene tomando fuerza y liderazgo desde hace varios años”.

Una de las obras juveniles más vendidas por Librerías Crisol es “Boulevard”, de la mexicana Flor M. Salvador, quien es una de las invitadas a la FIL Lima 2022. Este título, además, estuvo entre los más vendidos en 4 de las 5 ferias del libro que organizó la Cámara Peruana del Libro en el 2021.

Otros títulos populares en Librerías Crisol son Silence, también de Flor M. Salvador; Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling; Antes de diciembre, de Joana Marcús; y Still With You, de Lily del Pilar.

En el Grupo Planeta, los cinco autores de literatura juvenil más populares de los años 2020 y 2021 fueron Alice Kellen, Lily Del Pilar, Johana Marcus, Ariana Godoy y Blue Jeans.

Literatura infantil

Aunque no tan notoriamente como en el caso de la literatura juvenil, los libros para niños han visto un aumento en popularidad desde que se inició la pandemia. De acuerdo con cifras de Librerías Crisol, la literatura infantil aumentó sus ventas en un 14% entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2022.

Entre los más pedidos están los libros de ‘youtubers’ y ‘gamers’, como la saga “Los Compas”, de El Trollino, Miguel Bernal Montes y Timba Vk. En el Grupo Planeta, por ejemplo, el título más vendido del 2020 fue “Los compas y el diamantito legendario”. En el 2021, la misma obra fue la segunda más solicitada.

Los autores más populares del rubro en la editorial en los años 2020 y 2021 fueron Mikecrack, El Trollino y Timba Vk; Hermanas Paz, Micaela Chirif, Vegetta777 y Elena Favilly.

La ficción retrocede en pandemia

Un género afectado particularmente por la pandemia es el de ficción. En el 2019, los libros de ficción representaban entre el 25% y el 30% de las ventas de Penguin Random House. Con la pandemia, los títulos sobre temas políticos ocuparon ese lugar y la ficción pasó a representar el 20% de las ventas.

“Antes de la pandemia, las lecturas más importantes se centraban en la ficción. Un caso destacado es el de los libros de Renato Cisneros, por ejemplo. Durante la pandemia, y posterior a ella, libros como Plata como cancha, del periodista Christopher Acosta; o El último dictador, de José Alejandro Godoy, fueron los más buscados”, indican.

Con el retorno a la presencialidad y con la finalidad de reactivar económicamente el sector editorial, la Cámara Peruana del Libro organizó cinco ferias del libro en el 2021: Feria del Libro del Bicentenario, Feria del Libro de San Miguel, Feria del Libro de Ricardo Palma, Feria del Libro de Miraflores Feria del Libro de y Magdalena.

Los cinco eventos tuvieron cerca de 132 mil asistentes. En total, las ventas alcanzaron los S/ 4′086.000.