Elecciones 2018: Ya puede tramitar su dispensa o justificación por no ir a votar Electores que no acudieron a votar o no cumplieron su cargo como miembros de mesa en estas Elecciones 2018 tendrán que tramitar una justificación o dispensa para no pagar multas electorales

El procedimiento puede realizarse en la sede central u Oficinas Desconcentradas del JNE más cercanas de las respectivas jurisdicciones. (Foto: JNE) El Comercio