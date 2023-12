Además…

Asumir medidas de protección en las calles como evitar el uso del celular en exteriores o realizar publicaciones de cuál es su ubicación actual. No tomar cualquier taxi no identificado. De preferencia no retirar grandes cantidades de dinero. No exponer en redes sociales los signos de riqueza o ingresos que se generan. Estar atento al abordar un vehículo o al estacionar el propio para evitar ser víctima de robo y secuestro del auto. Detectar si se está siendo seguido por una persona o carro.