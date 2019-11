Un grupo de estudiantes universitarios peruanos obtuvo el tercer lugar en el Concurso Mundial de Microsatélites que se llevó a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Xian, en la República Popular China.

Se trata de los estudiantes de ingeniería Óscar Anderson Marín Tejeda, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); David Torres Poma, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Rayner Miguel Montes de Oca Llamoca, de la Universidad Católica San Pablo, y el tutor del proyecto, Rafael Vílchez Dávila del Instituto de Radioastronomía de la PUCP.

A través de un comunicado, la Agencia Espacial del Perú (Conida) indicó que los estudiantes diseñaron y construyeron sub sistemas del microsatélite "Linku" (que en quechua significa esfera).

Específicamente, el proyecto consiste en los sub sistemas: Sat-A (plataforma principal), Sat-B (para experimento secundario o GG-a), Sat-C (para experimento adicional o GG-b). También, el Sat-D (Sistema de unión entre Sat-B y Sat-C, construido por un cable conductor).

La misión del microsatélite Linku es eyectar desde la plataforma principal (Sat-A) a los sub sistemas Sat-B y Sat-C (unidos por Sat-D).

Una vez eyectados, los sub sistemas Sat B, C y D deben estabilizarse por gradiente de gravedad. Al mismo tiempo, una vez desplegados, los sub sistemas B y C, y unidos por D, deben medir fenómenos de inducción electromagnética para aplicaciones de generación de energía en órbita.

El Jefe de la Conida, general Javier Tuesta Márquez, resaltó la importancia de que jóvenes peruanos participen en este tipo de concursos, ya que permite la exploración en tecnología espacial, así como formar profesionales en el área aeroespacial que posteriormente podrían integrarse a las actividades de desarrollo tecnológico que la institución ejecuta.

En el concurso de microsatélites, organizado por APSCO (Organización Asia Pacífico de Cooperación Espacial), participaron más de 24 universidades de varios países del mundo, como China, Rusia, Bangladesh, Mongolia, Tailandia, Pakistán, Irán y Turquía. Perú fue el único representante de Latinoamérica.