Fiscal que dispuso liberación de dirigente: “habíamos frustrado la negociación”

El fiscal Jafet Velásquez dispuso que el presidente de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), Gregorio Rojas, sea puesto en libertad después de haber estado detenido ocho días preliminarmente, en la sede de la Dirincri (Lima). Medida se implementará en las próximas horas.

¿Cuáles han sido los argumentos para dejar en libertad a Gregorio Rojas?



Al principio habían ciertos elementos que nos llevaron a creer que él estaba muy vinculado con los hermanos Chávez Sotelo (acusados de extorsionar a la empresa minera Las Bambas), sin embargo, con los actos de investigación que se fueron practicando estos días, hemos podido advertir que Gregorio, específicamente, no actuó dolosamente sino que los hermanos Chávez Sotelo, en su condición de abogados, se habrían aprovechado de él para utilizarlo y manipularlo. Hemos analizado la declaración de Gregorio y él desconoce muchos aspectos técnicos de las vías que sí lo manejan los Chávez Sotelo.



¿Y cómo se sabe que no está mintiendo en su testimonio?



Existen unas escuchas donde prácticamente da a entender que tendría una relación de sujeción o de subordinación respecto a los Chávez Sotelo. Eso nos lleva a pensar que él era también manipulado al igual que su comunidad. Y, claro, los Chávez Sotelo lo que querían era aprovecharse de todo eso y utilizar todo para poder bloquear las vías de comunicación en la zona.



¿Cuáles fueron las pruebas o indicios para que se dicte la detención preliminar de Gregorio Rojas?



A través de las escuchas que son desde hace seis meses, consideramos que todos eran parte de una organización criminal. Gregorio Rojas mantenían una comunicación constante con los hermanos Chávez Sotelo. Hablaban del bloqueo, de exigir dinero. Eso nos llevó a pensar que estaba vinculado con la organización. Ojo no estamos descartando completamente eso…



¿Detuvieron injustamente a Gregorio Rojas?



Mire usted, eso no lo podría decir en este momento, pero durante la investigación se aclarará todo mucho más, ¿no? Si realmente este señor Gregorio fue utilizado como parece y, por lo pronto, hemos ordenado su liberación porque consideramos que en este caso particular no hay peligro de fuga, no tenemos fundados graves elementos de convicción en su contra para poder solicitar su prisión preventiva.



¿Cómo llegó este caso a su despacho?

​

Hace dos años, la Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado derivó el caso a la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac. Al comienzo no estaban individualizados los que formarían esta organización. No sabíamos quiénes eran. Poco a poco, con policías de la comisaría de Abancay empezamos a identificar a algunos. Las amenazas fueron más constantes. Pedimos el apoyo de la División contra el Crimen Organizado de la Policía del Cusco y con ellos hicimos un trabajo más exhaustivo. Se solicitó el levantamiento de las comunicaciones y pudimos descubrir ciertos elementos, datos que nos permitieron creer que estábamos frente a los delitos de extorsión y de organización criminal.



Algunos críticos podrían decir que después de tanto tiempo de investigación para que, al final, dejen libre al señor Rojas.



No siempre en un principio la investigación ha sido como hubiésemos querido porque no teníamos el apoyo de una división especializada de la policía. Nosotros avanzábamos el caso con policías de la comisaria de Abancay, después solicitamos el apoyo de la División contra el Crimen Organizado del Cusco y con ellos impulsamos la investigación y solicitamos las interceptaciones. En Abancay no tenemos mucha expertise en estos trabajos porque estamos en provincia, no es como en la capital que se puede hacer una investigación más técnica, más profunda. Allá no es así y ya con el apoyo de la división policial de Lima se ha hecho todo lo demás.



¿Cree que fue un error haber detenido a Gregorio Rojas en medio de un conflicto con la comunidad que él encabeza?



En realidad nosotros no estamos muy al tanto de la negociación que había entre el gobierno y la comunidad. Después cuando ejecutamos la medida de detención preliminar, recién pudimos ver que inclusive nosotros habíamos frustrado esta negociación que estaba prácticamente en recta final, tengo entendido, y bueno, al final ejecutamos la medida. Ahora con los actos de investigación que se han practicado consideramos que no corresponde que Rojas continúe bajo esta medida grave por eso es que ordenamos su libertad.



¿Gregorio Rojas contacta a los hermanos Chávez Sotelo o ellos lo contactan a él?



Por declaración del señor Gregorio tenemos conocimiento de que los Chávez Sotelo hicieron un contacto con el señor Gregorio, presidente de la comunidad. Le ofrecieron sus servicios y después ellos plantearon la forma cómo podrían hacer respetar sus derechos. Lo que los Chávez Sotelo iban a cobrar a la comunidad era por resultado.



¿Bajo qué cargos sale en libertad Gregorio Rojas?



Vamos a solicitar al Poder Judicial un requerimiento de comparecencia restringida, es decir que afronte el proceso (por delito de extorción a la minera) en libertad. No estamos descartando que esté involucrado en hechos delictivo, pero hasta el momento no se le ha encontrado elementos.



¿Cuál es la situación de los hermanos Chávez Sotelo?



Lo más probable es que solicitemos prisión preventiva para ellos. No sabemos por cuántos meses. Eso se verá en los próximos días.

