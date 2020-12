Ica vive el segundo día del paro agrario con el bloqueo de la carretera Panamericana Sur por parte de trabajadores que denuncian el incumplimiento de sus derechos laborales en el sector agroindustrital.

Ante esta situación, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que agrupa a 360 empresas del sector, asegura que el descontento de los trabajadores surge por la falta de fiscalización a empresas informales que no cumplen con la Ley de Promoción Agraria. De acuerdo con Alejandro Fuentes, presidente de este gremio, se trata de un grupo de fundos que no tienen planillas, contratan a ‘services’ y que no están afiliados a su asociación.

“Hay empresas que incumplen con la ley y usan ‘services’. Invocamos a Sunafil y al Ministerio de Trabajo a ser más proactivas en la supervisión en el sector y sancionar todo abuso que se cometa contra los derechos laborales de los trabajadores. Se está manchando a un sector formal por un pequeño grupo”, dijo a este Diario.

Fuentes dijo estar a favor de colaborar con el Estado en las estrategias de fiscalización que se “erradicar estas malas prácticas” en el sector.

“A los formales nos conviene que no hayan empresas de este tipo que estén vulnerando los derechos laborales de los trabajadores. El problema no está en la ley sino en los informales”, agregó.

La protesta se inició ayer durante la madrugada, cuando trabajadores de empresas agroindustriales bloquearon tres tramos de la carretera Panamericana Sur para denunciar que laboran en condiciones de explotación. Ellos piden la derogatoria del Decreto de Urgencia 043-2019, el cual extiende por diez años –hacia el 2031- la vigencia de la Ley de Promoción agraria al señalar que esta no permite que cuenten con estabilidad laboral, CTS y otros derechos.

Esta tarde, representantes de los manifestantes y miembros de la comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros se reúnen en una mesa de diálogo que se lleva a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional San Luis de Gónzaga.

