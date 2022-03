Conforme a los criterios de Saber más

Diez días después de haber asumido el cargo como ministro de Salud, Hernán Condori declaró que la vacunación contra el COVID-19 no se detendría y que la nueva gestión aseguraría la vacunación de todos los menores para un retorno seguro a clases. Sin embargo, se vienen registrando problemas en la distribución y en la aplicación de las vacunas.

La exjefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, anunció como meta, al 10 de marzo, tener el 80% de los niños con al menos una dosis, y al 50%, con dos. Actualmente, el 56% de los menores de entre 5 y 11 años han recibido una sola dosis, y apenas el 30%, ambas.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó los registros de vacunación del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) y la distribución de vacunas adquiridas del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Dichos registros muestran que, solo en el último mes (del 20 de febrero al 20 de marzo), el ritmo de vacunación cayó en 54%. Se pasó de vacunar a más de 85.000 niños al día, a apenas unos 38.000.

En total, falta aplicar más de 4,7 millones de vacunas: 1,8 millones de primeras dosis y 2,9 millones de segundas dosis. Pero quedan dos millones que ya fueron distribuidas y que deben ser utilizadas. Además, se han entregado 5,6 millones de dosis pediátricas (niños de 5 a 11 años); es decir, faltan 2′722.484 vacunas por llegar y ser distribuidas, y el Minsa tendrá que hacerlo en los próximos días.

Según el análisis, el promedio diario de distribución de vacunas pediátricas pasó de más de 169.000 dosis a alrededor de 104.000 (39% menos). La periodicidad de la distribución ha pasado de entregas cada uno o dos días, a cada tres días en la última semana.

“En este momento tenemos un millón de dosis para completar el esquema de los niños que aún no tienen su segunda dosis y menos de un millón para colocar nuevas dosis”, asegura Edén Galán-Rodas, médico investigador. Según explicó, incluso pese a la caída del ritmo de vacunación, no hay dosis para más de un millón de niños.

“Son distintos factores los que han generado este problema. No hay una logística adecuada. El mismo ministro mencionó en su discurso por la interpelación que a inicios de enero no había presupuesto. No hay una buena estrategia comunicacional”, señala Galán-Rodas.

Cierre de vacunatorios

En su carta de renuncia al Minsa, Gabriela Jiménez mencionó que ya no eran convocados a reuniones del equipo de gestión, ni se efectuaban reuniones de coordinación; además, indicó que no disponían de recursos económicos para la implementación de brigadas de vacunación.

Cabe resaltar que debido al inicio de clases, 38 vacunatorios que estaban orientados a niños, en 27 distritos de Lima Metropolitana, cerraron, fueron reubicados o dejaron de brindar atención para menores. La mayoría de ellos son instituciones educativas y algunos hospitales.

Si bien se han abierto nuevos vacunatorios en centros y puestos de salud, 66 de estos solo atienden sábado y domingo, y 25 son itinerantes (móviles). Además, se han reducido los horarios de atención.

Por otro lado, el porcentaje de personas adultas con el esquema completo de tres dosis apenas alcanza el 35%.

“La mayoría de niños que se contagió de COVID-19, lo hizo por contacto con adultos”, sostiene Galán, quien asegura que, de no subir la cifra de terceras dosis, se pondría en peligro la salud de los menores.

