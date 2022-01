La escultura de un huaco erótico moche, que ganó fama casi de forma inmediata por su desproporción fálica, fue instalada el 31 de diciembre del 2021 y pocos días después sufrió un primer ataque. Para entonces, el huaco erótico o huaco de la fertilidad ya era bien conocido y muchas personas llegaban a sacarse una foto ahí. En esa primera agresión, los desconocidos rompieron parte del huaco usando palos, pero esta fue restaurada por jóvenes de forma voluntaria. El segundo ataque –el que ocurrió el último lunes en la madrugada– fue más violento y destructivo.

Según el alcalde distrital de Moche, César Fernández, los agresores fueron cinco hombres y una mujer que bajaron de dos vehículos a las 3 a.m. Amenazaron con un arma a un sereno, le quitaron su radio y quemaron la réplica del huaco moche usando bombas molotov y gasolina. Incluso, cuenta el alcalde, intentaron quemar la motocicleta del sereno, pero no lo lograron. Lo que sí consiguieron fue que la escultura quedara convertida en cenizas.

En las primeras semanas de enero, los turistas llegaban hasta la Av. Santa Rosa, una de las vías que conduce a las huacas del Sol y la Luna, en el distrito trujillano de Moche, en donde los arqueólogos han desenterrado varios huacos con motivos sexuales, principalmente en espacios de entierro. El lugar donde se instaló la obra de 3 metros, a unos 15 minutos en auto desde la plaza de armas de Trujillo, de pronto consiguió tener mucho movimiento turístico a tal punto que artesanos y comerciantes instalaron en pocos días toda una feria. Les iba muy bien.

Sin embargo, el huaco se había ganado sus detractores. Había quedado claro con el primer ataque. Aparentemente, por lo que denunciaba el alcalde, se trataban de agresiones de parte de agrupaciones políticas que se oponen a su gestión y a la candidatura de Fernández a la alcaldía provincial de Trujillo. Cierto o no, sus opositores volvieron al ataque y la prendieron.

Los sujetos también habrían dejado un mensaje. Lo dejamos en un hecho presunto porque, cuando la política se inmiscuye, todo puede ser posible. En una pancarta que cuelga de unos maderos se lee: “César Arturo Fernández B. no uses nuestra cultura con fines políticos. Respeta a nuestros niños y Moche te repudia narco corrupto”.

Esta pancarta la habrían dejado los sujetos que prendieron el monumento (Foto: Óscar Paz Campuzano)

Agentes policiales del Departamento de Seguridad de Estado llegan a la zona para verificar los hechos. (Foto: El Comercio/Óscar Paz Campuzano)

Según el alcalde Fernández, detrás de esta agresión estarían estos dos grupos políticos: Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña Peralta, y exmilitantes del Partido Aprista Peruano que hoy forman parte del movimiento Trabajo Más Trabajo.

El Comercio llegó hasta el lugar para verificar el estado en que quedó la obra. Ahí estaba Claudia Aredo, esposa del artística plástico Paco Bazán, el autor de esta réplica del huaco erótico moche. “Él está muy triste”, contó y dijo sentirse indignada por este ataque: “Es un atropello hacia nuestra cultura. [...] Estaba iniciando a que la gente investigue, conozca más de la cultura Moche”.

Hasta el lugar llegaron policías de Seguridad de Estado para la investigación. Estuvieron tomando apuntes y haciendo fotografías. Luego de varios minutos, los agentes abandonaron la escena.

Artesanos y comerciantes lamentaron el ataque, porque comentan que la escultura les estaba ayudando a mejorar sus negocios y a reactivarse luego de todos los problemas económicos que han afrontado por la pandemia.

Un vendedor de chicha de jora, tradicional de moche, que hasta triplicó sus ventas con la colocación de la escultura, dijo: “Es un atropello contra nuestra identidad, contra nuestra cultura. Ustedes han sido testigos de la revaloración que hemos tenido y de las visitas, especialmente en este lugar desolado. Ahora es un lugar de esparcimiento”.

El alcalde Fernández señaló que volverán a poner una réplica del huaco de la fertilidad. Eso les tomará 10 días. Ya han lanzado una campaña de recolección del dinero que necesitan para volver a levantar la escultura. También dijo que su municipio instalará en los siguientes días otras esculturas moche en varios puntos del distrito. Dice que no teme que estas seas incendiadas. “Estoy seguro que la policía los va a capturar”.

En esta imagen, el alcalde de Moche, César Fernández, posa con la única parte del huaco erótico que no se quemó: su brazo. (Foto: El Comercio/Óscar Paz Campuzano)

Semanas antes, El Comercio le tomó esta fotografía al alcalde de Moche, posando junto al huaco erótico. (Foto: El Comercio/Óscar Paz Campuzano)

Arte y sexualidad en los moche

Para una nota anterior, El Comercio dialogó con el arqueólogo Carlos Rengifo, investigador de la Universidad Nacional de Trujillo en el proyecto arqueológico de las huacas del Sol y la Luna. Según explicó, en la cultura moche hay huacos de todo tipo: naturalistas, de guerreros, de prisioneros y también de escenas íntimas y sexuales. “No solo hay huacos de copulación, sino también escenas de partos”.

En las excavaciones de las huacas de moche se han hallado algunos huacos eróticos, la mayoría en tumbas. “Difícilmente, podríamos imaginar que los mochicas andaban exhibiendo estas cosas, porque casi todas estas vasijas eróticas o de guerreros o de prisioneros iban en tumbas. Eso hace suponer que no eran para la audiencia pública sino más bien para una audiencia divina”, explicó.

La alimentación y la reproducción son los pilares de cualquier sociedad y también debió serlo para los moche. “ Ellos reconocían que la reproducción era un pilar del sostenimiento de la sociedad. Y seguramente a partir de ello, le darían algún significado figurativo, quizá representaciones de la fertilidad, pero no podemos meternos en las cabezas de los mochicas para conocer exactamente lo que pensaban” .

Lo que no se puede discutir es que los moche no tenían problemas en representar escenas eróticas en su arte. “Quizá era un tema que estaba dentro de su repertorio artístico. El arte también tiene cierto grado de tabú, pero dependiendo bajo qué contexto. Este tipo de representaciones de los mochicas estaban dirigidos a las tumbas. Eso quiere decir que no eran, posiblemente, para la gente de pie, sino para el mundo de los muertos o el mundo de las divinidades”.

Sobre saber si la réplica instalada por el municipio representa a un huaco de la fertilidad, Rengifo dice que no es posible saberlo. “Hasta donde llegamos es hasta ver que dentro del repertorio artístico de los mochicas estaban estas representaciones. Qué pensabas de estas representaciones o qué figuraciones tenían es difícil o imposible saberlo”.

La municipalidad distrital de Moche, en Trujillo, instaló una réplica de un huaco erótico moche. En este video recogemos impresiones de los visitantes y del mismo alcalde, Arturo Fernández.