Agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde detuvieron a tres presuntos estafadores, quienes trataron de sorprender a un ama de casa con el cuento de las monedas de oro. Los sujetos subieron a su víctima por la fuerza a un mototaxi, aparentemente, con la intención de asaltarla, en la ciudad de Chiclayo de la región Lambayeque.

Los detenidos son Ericson Perinango Mesta (33), Silfo Braga Yarango (43) y Augusto Santos Rodas (31), quienes interceptaron a Nelly Chinchay Ticliyahuanca (32) en el cruce de la Vía Evitamiento y la avenida Zamilla de la urbanización Remigio Silva y le pidieron su ayuda para poder cambiar las supuestas monedas de oro que les habían mandado desde Yurimaguas, en Loreto.

“Se me acercaron y me pidieron que les leyera un papel en voz alta, donde pedían que los ayude a cambiar las monedas por las cuales les entregarían una importante suma de dinero. Prácticamente, me subieron a la fuerza al mototaxi y en el camino comencé a gritar porque tuve miedo de que me hagan algo malo”, dijo la asustada madre de familiar.

Los agentes del Escuadrón Verde que estaban por el lugar encubiertos al percatarse que una mujer que iba en mototaxi pedía ayuda, no dudaron en seguir e interceptar el mototaxi.

En poder de los detenidos se les halló falsas monedas de oro y tarjetas bancarias; así como de una soguilla de varios metros con la cual, aparentemente, amarraban a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

El mayor PNP Giomar Zalón Villacrez, informó que estas personas fueron puestas a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo, a fin de que los investiguen por los presuntos delitos de estafa y secuestro.