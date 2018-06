Padres En Acción también fue invitado por Minedu a consulta sobre textos escolares

De acuerdo a un oficio al cual accedió El Comercio, el Ministerio de Educación (Minedu) también convocó al colectivo Padres En Acción (PEA) a participar en una mesa de consulta, a fin de "recibir sugerencias" respecto al tratamiento de los contenidos "del tema género" que se incluyen en textos escolares y cuadernos de trabajo de primaria y secundaria.



Desde enero del 2016, el sector sostiene un juicio con PEA por el Currículo Nacional de Educación Básica. Este grupo de padres de familia busca la eliminación total de la guía pedagógica al considerar que no fue consensuada con ellos, y que incluye nociones de la llamada 'ideología de género'. El caso llegó a la Corte Suprema y actualmente se espera la resolución del mismo.

Carta enviada por el Minedu al colectivo PEA para que participe en una "mesa de consulta sobre el tema género", a fin de recibir sus sugerencias sobre el contenido de los textos escolares. (El Comercio)

−Invitación rechazada−

El Comercio confirmó que, a través de un oficio firmado por la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer Llerena, el Minedu invitó a los representantes del colectivo PEA a un encuentro que se realizaría el día jueves 24 de mayo, en un hotel de San Borja. El objetivo era establecer una "mesa de consulta" sobre los contenidos del "tema Género" en el material educativo.



Esta semana, el ministerio fue cuestionado por haber impreso y distribuido textos escolares sobre la sexualidad, que incluían columnas de opinión a favor de la virginidad y la moralidad en la vida sexual (incluso, una de ellas señalaba que "la castidad no solo es abstinencia: es vivir de manera moral"). Estas columnas se encontraron, específicamente, en un cuaderno de trabajo dirigido a los alumnos de quinto de secundaria.



Sin embargo, la reunión entre los miembros de PEA y el Minedu no se concretó. Rodolfo Cotrina, vocero del colectivo de padres de familia, explicó a este Diario que rechazaron la invitación porque el sector "pretendía validar el tema género, como lo llaman, cuando este aún no ha sido validado por el Poder Judicial en el documento en el que se basa todo el material educativo: el currículo escolar".



"Participar en una mesa de consulta sobre los cuadernos de trabajo y otros textos implicaba eludir lo que ya ha determinado un juez en primera instancia: que el currículo se hizo de forma ilegal al no haber sido consultado con los padres de familia; un hecho que va en contra de la propia Ley General de Educación. Por ello, consideramos que la invitación del Minedu era un sinsentido", precisó Cotrina.



De este modo, el 24 de mayo pasado, el colectivo PEA respondió negativamente a la invitación suscrita por la viceministra Helfer. Mediante una carta, el grupo de padres rechazó la cita y argumentó −entre otras cosas− que no existían "las condiciones mínimas para un aporte serio" durante el encuentro, ya que fueron convocados con solo 48 horas de anticipación.

Carta de respuesta enviada por el colectivo Padres En Acción a la viceministra Helfer, en la cual rechazaron la invitación a una mesa de consulta para discutir los contenidos de textos escolares. (Minedu)

−El Minedu responde−

Consultado días atrás por El Comercio, el Minedu respondió que "en efecto, el colectivo Padres en Acción fue invitado a la mesa de consulta sobre el tema de género en textos escolares, así como también fueron invitados miembros representantes de otras entidades y colectivos".



"Tenemos los textos escolares y cuadernos de trabajo que tocan este tema [género], sobre los cuales estamos consultando en el marco de la [normativa vigente], que establece un proceso participativo de consulta con los sectores involucrados del Estado, de la comunidad educativa y de la sociedad civil. Esto, bajo el rol rector del Minedu que asegure contar con materiales educativos de educación básica con estándares y criterios de calidad", respondió el sector en un comunicado.