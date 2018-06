Una nueva huelga de profesores se inicia hoy

Hoy se iniciará la huelga docente indefinida convocada por el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, liderado por Pedro Castillo, quien condujo la última etapa de las protestas del magisterio el año pasado.



Esta facción de los maestros no ha sido legitimada por el Estado, por lo que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), único gremio oficial que congrega a más de 200 mil profesores, rechazó la paralización y confirmó que no la acatará.



—Pliego de reclamos—

El grupo de Pedro Castillo exige al Ejecutivo una serie de mejoras presupuestales y laborales. La principal es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra aumente “de manera sustancial y responsable” el presupuesto del sector Educación al 2021, a fin de que equivalga al 6% del PBI.



En reciente diálogo con El Comercio, el dirigente dijo que su gremio busca la elaboración de un cronograma “para llegar a ese 6% durante los próximos tres años, con fechas y montos establecidos”. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú invierte hoy el 3,7% de su PBI en educación.



En su pliego de reclamos, además, se ha solicitado la derogación de la Ley General de Educación y la Ley de Reforma Magisterial, que establecen a la meritocracia como el mecanismo de ascenso en la carrera pública. Asimismo, el gremio ha rechazado las evaluaciones de desempeño docente, a las que consideran “punitivas” porque “buscan el despido masivo de los maestros”.



—Habrá descuentos—

El 4 de junio pasado, Pedro Castillo fue recibido por el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Daniel Alfaro, quien lo invitó para iniciar un diálogo y evitar así el inicio de la huelga indefinida. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo tras la reunión.



Según Alfaro, el dirigente le solicitó que su despacho firmara un acta en la que se reconociera al Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep como un gremio formal. Este documento no fue suscrito.



El ministro también recordó que el Minedu “viene cumpliendo” los compromisos asumidos con el sindicato de docentes tras la huelga del 2017. Entre ellos, el aumento del piso salarial (sueldo mínimo) de los maestros a S/2.000, así como el pago de la deuda social de 20 mil profesores, para lo cual su sector destinó S/200 millones.



Igualmente, el ministerio reiteró que se descontará a todos los maestros que acaten la huelga docente desde hoy. En caso de que sea necesario, se reemplazará temporalmente a quienes se ausenten de las aulas para evitar una afectación del año escolar 2018.



—¿Representatividad?—

Castillo señaló a este Diario que en esta huelga participará la misma cantidad de maestros que en el 2017, es decir, unos 20 mil docentes. Sin embargo, esta cifra ha sido negada por el Sutep.



Alfredo Velásquez, presidente del gremio oficial, señaló que el grupo que lidera Castillo no tiene representatividad en el magisterio, por lo que la participación de docentes durante el paro “será mínima”. “La prueba es que han convocado a tres huelgas entre octubre del 2017 y abril de este año, pero casi nadie las acató”, dijo.



El Comercio consultó al Minedu acerca de una cifra aproximada de maestros que acatarán la huelga, pero explicaron que recién hoy tendrían un número oficial.



-"Sed de poder en el magisterio"-

Hugo Ñopo (Investigador principal de Grade)



La profesión docente debería ser la que genera mayor atención en el país, pero durante décadas ha sido muy descuidada por la sociedad. A ello se suma que las dirigencias de su gremio no han estado a la altura.



Hoy se ve una sed de poder en el sindicato magisterial; hay demasiadas facciones dentro de ese grupo. Ante ello, tenemos un Estado que debe coordinar con varias cabezas, con una atomización sindical que hace que cualquier diálogo sea el camino a la solución.



En esta huelga hay mucha incertidumbre, aunque sí creo que el ministro Alfaro se equivocó al dialogar tanto con Castillo, quien tiene una representatividad precaria e informal.