Paola Lazarte, en un comunicado, afirma que “es incorrecto concluir y comunicar que con ella (la resolución ministerial) se autorizan rutas y entregan títulos habilitantes para el transporte interprovincial de personas (...) La propuesta de rutas publicadas en mayo puede ser modificada inclusive”, sostiene Lazarte. En efecto, el reportaje de El Comercio advierte que es un proyecto de resolución redactado en su gestión con la lista de rutas definidas en favor de colectiveros y busca informar a la nueva gestión para que revise estos tramos, las cuales le dan preferencia al taxi colectivo en la Panamericana Norte.

El reportaje también dice, en palabras de una fuente que trabaja en el interior de ese ministerio, que el estudio de oferta y demanda necesario para la definición de esas rutas, que por su magnitud debería realizarse en un plazo no menor de seis meses, “se realizó de forma apurada por insistencia de la alta dirección del MTC en mes y medio”. En una carta enviada por la exministra, ella negó que el estudio han sido hechos de manera apresurada o bajo alguna insistencia de la alta dirección. La fuente de El Comercio, al cierre de esta edición, ha ratificado su declaración sobre la premura con la que se definieron esas rutas.

El informe de El Comercio también revela que el MTC recibió 24 veces a dirigentes de las federaciones del taxi colectivo durante la gestión de Lazarte, en base a lo registrado por el mismo portal de Transparencia que detalla los ingresos de Marco Aguirre, Pedro Cruz, René Gomez y Roberto Ramírez, todos ellos miembros de asociaciones de este servicio de transporte. Sobre el primero de los nombrados -que se reunió con la misma exminitra en su despacho- Lazarte dice que esa reunión tuvo lugar en el marco de la crisis social y las manifestaciones que comenzaron en diciembre del 2023. “Tomé la iniciativa de convocar a todos los gremios e transportistas al ministerio, sin importar condición, para buscar la unión que el país necesitaba en esos difíciles momentos”, dice. Lazarte negó tener una agenda en favor de los taxis colectivos. añade que durante su gestión también recibieron 90 veces a líderes de transporte formal.

Esto último es refutado por la Asociación de Transporte Terrestre de Pasajeros Cotrap – Apoip, la cual ha enviado seis cartas solicitando reuniones con la exministra sin haberse realizado.





Lazarte también afirma que el periodista encargado del reportaje “solo me contactó a escasas horas de cerrar la edición”. En respuesta a ello, informamos que los intentos por comunicarnos con ella comenzaron el sábado 9 de setiembre a las 2:42 p.m. por medio de quien fue su asesor de comunicaciones en el MTC, y quien no accedió a ponernos en contacto con ella, pese a la importancia de obtener sus descargos. A las 6:42 p.m. se le envío a la exministra un mensaje privado vía Twitter que no respondió. Ese día, recién a las 7:30 p.m. logramos el teléfono personal de Lazarte, llamándola a las 8:01 p.m. sin recibir respuesta.

Reuniones solicitadas

El Comercio contactó a la exministra Lazarte para conocer mayores detalles sobre diversas solicitudes formarles que envió Cotrap-Apoip con la finalidad de reunirse con la titular. Esta asociación envió más de cinco cartas –solo este año- dirigidas a Lazarte. Según contó a El Comercio el representante de este gremio, Martín Ojeda, estas no concluyeron en una reunión con la ministra, por más de haber sido atendidas por el despacho ministerial y concluir con el proceso de la mesa de partes.

En las cartas –firmadas por los representantes de la asociación- se resaltaba la urgencia de contar con una entrevista con Lazarte para tocar temas referentes a la fiscalización, aspectos tributarios, regulación de multas y otras problemáticas.

Frente a ello, Lazarte confirmó que sí recibieron –durante su gestión- a los representantes de Cotrap-Apoip en más de cincuenta oportunidades con diversos funcionarios de la plana directiva. Esto se confirmó con el registro de visitas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.