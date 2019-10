Los 28 alumnos del colegio San Antonio (Piura) que se quedaron varados en Ecuador debido a las protestas en ese país, llegaron esta tarde al puesto del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes, donde fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud.

Ellos llegaron junto a escolares de Cajamarca, Trujillo y Arequipa, quienes también sufrieron complicaciones en su viaje de promoción debido a las protestas en el país norteño.

La delegación piurana está conformada por 54 personas, entre alumnos y padres de familia, quienes en su camino de retorno permanecieron varados por más de una hora en Ecuador. Al cierre de esta nota, los estudiantes ya estaban cerca de la ciudad de Piura.

Ellos tuvieron complicaciones en Puerto Inca (Ecuador), pero gracias a las acciones del Consulado peruano y al apoyo de la Policía de Ecuador pudieron cruzar la frontera y regresar al Perú.

(Foto: Diresa Tumbes)

El director del colegio San Antonio de Piura, Jesús Castillo Oliva, explicó que la delegación viajó a Ecuador el pasado viernes a las 11:30 p.m. Los alumnos habían recorrido varios puntos de ese país y ya se encontraban de retorno a Piura, cuando al llegar a Machala encontraron la carretera bloqueada.

Añadió que los alumnos no contaban con el permiso del colegio para realizar un viaje de promoción, por lo que el centro educativo no era responsable. “Los padres de familia se organizaron para aprovechar estas fechas de vacaciones y viajar, pero todo fue bajo su responsabilidad (…) Hay un docente que fue con ellos, pero a él lo invitaron, no ha ido para representar al colegio, sino como invitado”, dijo Castillo Oliva.

El director del colegio negó que hayan sido víctimas de alguna turba o de ataques por parte de los protestantes y que se encuentran bien de salud. Así lo corroboraron, además, el personal del Minsa que los atendió esta tarde en el Cebaf Tumbes.

Por su parte, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel), Carmen Sánchez, reiteró que el viaje que realizaron los alumnos no contaba con la autorización de su institución. Agregó que, hasta el momento, no hay más alumnos de colegios piuranos que se encuentren en Ecuador.

(Foto: Diresa Tumbes)

Vale precisar que los padres y alumnos piuranos habían tenido problemas en seguir su camino de regreso a nuestro país al aproximarse a Huaquillas, donde algunos tramos eran de difícil acceso y estaban bloqueados.

