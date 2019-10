Desde el último domingo, la sierra de Piura registra intensas precipitaciones, que alcanzaron su máximo acumulado en Ayabaca, donde se reportó 13.7 mm. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Piura, organismo que advirtió que con el paso de los meses estas lluvias estacionales se harán frecuentes e intensas sobre todo en la ciudad de Piura. Mientras tanto, los pobladores de esta región norteña, la más golpeada por El Niño costero del 2017, están preocupados debido a que los trabajos de prevención no empiezan todavía.

► Piura: sismo de magnitud 4,2 se reportó en Paita, señaló el IGP

► Piura: colocarán rejas y bloques de cemento para erradicar el comercio informal en calles

Jorge Carranza, director zonal del Senamhi de Piura y Tumbes, informó a El Comercio que las lluvias fueron intensas desde el último domingo y este lunes. “Además de Ayabaca llovió en Huarmaca, en Santo Domingo. En Huancabamba llovió 10.9 mm, en Sondorillo 7.10 mm, en Chulucanas y Malacasí 1 mm. En Piura solo hubo humedad y ligeras lloviznas”, dijo.

Añadió que estas lluvias marcan el inicio del período lluvioso estacional, que se irá acentuando conforme pasan los meses. "Ahora las lluvias serán intermitentes, pero conforme lleguemos a diciembre, febrero y marzo se harán más recurrentes e intensas. Estas lluvias ocurrieron por el friaje de la selva y por trasvase, y tendremos para 2 ó 3 días más", comentó.

- No se descarta un Niño -

Carranza dijo que aún es prematuro decir que no habrá un Fenómeno El Niño (FEN). "Ahora mismo, en la actualidad, no hay condiciones para un Niño, pero conforme pasa el tiempo podremos saber con mayor exactitud. No podemos descartar ese escenario, porque recuerde que en 2017 estábamos igual que ahora y en apenas un mes cambió todo el escenario", acotó.

Ante este escenario, el alcalde de Pedregal Grande (Catacaos), Santos Yamunaqué Chero, lamentó que toda la población del Bajo Piura (más de 50 mil habitantes) estén desprotegidos debido al retraso en las obras de prevención. "Las autoridades saben del sufrimiento de nuestro pueblo y no han avanzado nada. Ya comenzaron las lluvias y no tenemos defensas ribereñas para el Bajo Piura. Han pasado 2 años y medio y seguimos igual de desprotegidos, y creo que peor que antes", comentó.

En enero de este año se presentaron una serie de precipitaciones que afectó a la población de Piura. (Foto Archivo: Ralph Zapata)

Autoridades señalan que aún es prematuro decir que no habrá un Fenómeno El Niño. En el 2017 esta fue una de las regiones más golpeadas por El Niño costero. (Foto Archivo: Ralph Zapata)

Por su parte, el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), Eduardo Arbulú, admitió que la ciudad de Piura y el Bajo Piura están desprotegidos debido a la descoordinación, y a “los dimes y diretes entre autoridades y no se avanzaron los espedientes técnicos”.

"El gobierno nacional demoró las transferencias de recursos, pero también ha habido descoordinación entre las autoridades del gobierno regional y del municipio. Ahora las lluvias son estacionales y tendremos lo de siempre: aniegos en las calles, crecerán las cuencas ciegas, etc. Ante una emergencia contamos con bienes de ayuda humanitaria para 200 familias", dijo.

- Poca ejecución en prevención -

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional de Piura apenas ha ejecutado el 16.3% de la categoría 068, de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, donde cuenta con un presupuesto de S/ 228 millones 522 mil 081. Mientras que el municipio provincial de Piura, en el mismo rubro, ha ejecutado el 51.1% de un presupuesto de S/ 18 millones 159 mil 091.

El municipio de Piura tiene a cargo la ejecución del proyecto de defensas ribereñas del Bajo Piura (Catacaos y Cura Mori), sin embargo, hasta la fecha todavía la mesa técnica está realizando los términos de referencia para lanzar el concurso oferta, cuyo costo será superior a los S/ 60 millones. Se estima que los trabajos físicos comiencen a fines de diciembre, en plena época de lluvias.

Por su parte, el Gobierno Regional de Piura tiene a cargo la ejecución de las defensas ribereñas para las ciudades de Piura y Castilla. Sin embargo, estos trabajos recién han comenzado con actividades de limpieza del río, según informó la Gerencia Regional de Infraestructura. El plazo de ejecución es de 15 meses calendario, es decir, recién podrán estar protegidas las ciudades de Piura y Castilla en enero del 2021.