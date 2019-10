Mediante el informe de auditoría 1844-2019, la Contraloría General de la República reveló que durante los años 2015 y 2016 la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huarmaca, en Piura, realizó pagos sin sustento y bonos económicos a personal administrativo al margen de la normativa. Dichas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico al Estado peruano de S/ 3 millones 413 mil 989.13.

Según la investigación, el personal administrativo, contratado bajo modalidad de locación de servicios y CAS, recibió pagos mayores a los que establecía su contrato. Asimismo, recibió bonos económicos cuando la ley lo prohibía. Dichos pagos fueron realizados por funcionarios y servidores de la Ugel Huarmaca, quienes a su vez no custodiaron el buen uso de los recursos públicos.

Por ese motivo, la Contraloría ha recomendado el inicio de las acciones legales contra los responsables de este perjuicio económico. Del mismo modo, ha pedido al titular de la Ugel Huarmaca que inicie las sanciones administrativas contra los ex funcionarios involucrados, así como mejorar sus mecanismos de control y vigilancia del correcto uso de los fondos públicos.

- Red de corrupción -

El informe señala que son 16 los ex funcionarios de la Ugel Huarmaca involucrados en este desvío ilegal de dinero público. Entre ellos se menciona a los empleados administrativos Missael Álvarez Reyes, Ronadl Talledo Huancas, Edgard García García, Rosa Huamán Lizana. Asimismo incluye a Hilder Seminario Echevarría, director del programa sectorial, así como al jefe de personal Javier Silupú Navarro, entre otros.

Vale precisar que esta no es la única Ugel en Piura donde se desviaron fondos de manera ilegal. El Ministerio Público investiga desde hace varios años a ex funcionarios, incluido un ex director de Educación, en el desvío de S/ 12 millones de las Ugel Sullana, Chulucanas, Talara, Paita y de la sierra de Piura.

En las indagaciones también está involucrada la ex consejera regional por Talara, Grecia Arriola. A ella se la acusa del presunto delito de asociación ilícita para delinquir al haber coordinado el nombramiento de ex funcionarios de la Ugel Talara, que terminaron desfalcando con más de S/ 3 millones al Estado.

En este caso también está involucrado el exdirector de la Dirección Regional de Educación, Pedro Periche, quien aceptó ante los fiscales haber coordinado con Arriola la designación de Angélica Deza (ex directora de Ugel Talara). De igual manera la fiscalía presentó correos electrónicos entre el exgobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, y Periche, que demuestran que Arriola también propuso a Matilde Chiroque como ex directora de Ugel Talara. Esta última cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Sullana, desde julio de este año, por este caso.

La procuradora pública Anticorrupción de Piura, María Isabel Palomino, dijo a El Comercio que se trata en realidad de una escuela criminal en el sector Educación de Piura. “Esos conocimientos para desfalcar al Estado se enseñan, se transmiten. Estas malas prácticas no empiezan en el 2015, con la Ugel Paita, sino que vienen desde más atrás”, comentó.