Piura: hallan alimentos y medicamentos vencidos en centro de reclusión de menores

Durante una visita inopinada realizada este viernes, personal de la Defensoría del Pueblo de la región Piura encontró alimentos en mal estado y medicamentos vencidos, entre otras deficiencias, en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre.

La inspección se realizó con motivo de las continuas quejas presentadas por familiares de los menores infractores, y se realizó en coordinación con la Fiscalía de Familia de Piura, la Dirección Regional de Salud (Diresa), la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre y la Policía Nacional.



Según el acta de inspección, se halló medicamentos ocultos en el taller de manualidades: 40 cajas de Sulfametoxazol / Trimetoprima, 5 cajas de Lidocaina, Dextrosa y equipos de infusión desechable. Todos con la fecha de expiración vencida.



También se encontró nebulizadores, medidores de presión arterial y camillas malogradas. Además, pese a haber adolescentes con enfermedades psiquiátricas y el virus VIH, no se halló personal médico permanente ni ambulancias.



Alimentos vencidos, principalmente frutas, verduras, menestras y productos envasados, también fueron parte del hallazgo. Todo ello fue decomisado por el personal de la Diresa para ser incinerado.



El representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, dijo a El Comercio que los servicios del centro juvenil también tienen serias deficiencias. “En los cuartos de los menores hay colchones rotos, los baños presentan un estado deleznable, hay inodoros inoperativos, agua empozada y desagües colmatados. La situación es grave”, señaló.



Orrego consideró que esas condiciones de vida “vulneran los derechos de los 138 jóvenes y no permite su reinserción social”. Sostuvo que todos los hallazgos serán reportados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad a cargo del centro Miguel Grau.



El responsable de Defensa Civil, Héctor Guerrero, recordó que la infraestructura del local no reúne las condiciones de seguridad para proteger la integridad de los menores. Incluso las aulas no están aptas para el dictado de clases por parte del Cetpro y Ceba.

