Tumbes: 12 funcionarios de confianza en gobierno regional no cumplen requisitos

La Contraloría General de la República halló tres situaciones adversas en la contratación de personal de confianza en el Gobierno Regional de Tumbes. Según el informe de control N° 007-2019, doce funcionarios de la gestión del gobernador Wilmer Dios incumplen los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

Entre ellos figura el jefe de Asesoría Jurídica, Giovanny Romero Gallegos, quien no está capacitado para trabajar en gestión pública y tiene vencida su habilitación para ejercer el Derecho. También está la jefa de Secretaría Regional, Mariugenia Azañero Bellido, quien no tiene la experiencia requerida; y el gerente de Desarrollo Social, Wilfredo Chinga Zeta, quien no cumple con la instrucción ni la experiencia solicitadas.

La segunda observación de la Contraloría es que ocho cargos de confianza no están previstos en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), “lo cual no permite que los servicios brindados por la entidad (gobierno regional) se desarrollen con eficiencia, en términos de buen uso de los recursos públicos y calidad de servicio”, según el informe.

Además, la documentación entregada por al menos 17 funcionarios carece de información o está desactualizada. Por ejemplo, en los legajos no se adjunta las declaraciones juradas sobre restricciones, prohibiciones o inhabilitaciones para trabajar en el sector público; o no se acredita la experiencia o capacidad laboral para el cargo.

-Municipios observados-

​

En cuanto a los tres municipios provinciales en la región Tumbes, la Contraloría también halló irregularidades en la elección del personal de confianza. Según el informe de control N° 005-2019, la Municipalidad Provincial de Tumbes tiene catorce funcionarios que no cumplen con el perfil profesional dispuesto en el MOF.

Este documento, además, fue modificado por resolución de alcaldía, en febrero del 2019, sin contar con un marco normativo vigente, “lo que podría afectar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales”.



Otra situación adversa en la Municipalidad de Tumbes es que hay 20 cargos de confianza que exceden a lo establecido en el CAP. De ellos, dos no están previstos en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

De otro lado, según el informe N° 004-2019-OCI/0476, en la Municipalidad Provincial de Zarumilla hay 7 funcionarios de confianza que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el MOF. Además, 19 cargos no están previstos en el CAP.



Finalmente, según el informe de Contraloría N° 004-2019-OCI/0474, en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar se advirtió la falta de un manual de perfiles de puestos para determinar los requisitos que debe cumplir una persona al asumir un cargo público.

Al igual que en el gobierno regional, los legajos personales entregados por el personal en las tres municipalidades provinciales carecen de información o están desactualizados. Todas estas situaciones adversas deberán ser corregidas por el gobernador y los alcaldes en un plazo de diez días, es decir, hasta la próxima semana.



Esta evaluación de la Contraloría forma parte de un servicio de control simultáneo hecho en todos los gobiernos regionales y municipalidades del país, del 22 al 26 de abril.