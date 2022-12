Cada día que pasa, las protestas se intensifican en todo el país y los actos de violencia escalan a un nivel mayor. Ayer se registraron nuevos ataques a la propiedad privada e instituciones públicas, así como el aumento de bloqueos en vías a nivel nacional. Hasta el momento, según aclaró la Defensoría del Pueblo, son seis los fallecidos.

En Arequipa, manifestantes atacaron con piedras y palos las sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial en la provincia de Camaná. Los locales fueron saqueados y luego incendiados.

Similar situación vivieron las empresas Danper, Laive y Coca-Cola en Caylloma, una sede del Banco de Crédito (BCP), una agencia de Claro, restaurantes, tiendas y distintos comercios de la Ciudad Blanca.

Manifestantes destrozaron la sede del Ministerio Público en Camaná, Arequipa.

En Cusco, cerca de 100 personas forzaron los accesos y tomaron la planta compresora de gas natural Kámani, en el distrito de Kumpirushiato, provincia de La Convención, de propiedad de Transportadora de Gas del Perú (TGP), con el fin de paralizar las operaciones.

A través de un comunicado, TGP indicó que activó su plan de contingencia y se puso en contacto con las autoridades competentes.

Asimismo, manifestantes destrozaron y prendieron fuego a un peaje en el kilómetro 1054 de la Panamericana Sur. en el distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi. En tanto, otro grupo bloqueó la entrada y salida a Tica Tica, en la Ciudad Imperial.

La ola de violencia también alcanzó a la provincia de Paucartambo, luego de que manifestantes quemaran las instalaciones de la fiscalía.

Toda esta situación derivó en la suspensión de las operaciones en los aeropuertos Alejandro Velasco Astete (Cusco) y Alfredo Rodríguez Ballón (Arequipa), al igual que la red ferroviaria hacia destinos como Machu Picchu.

En lo que respecta al corredor minero, grupos bloquearon varios puntos de esta vía. En Cusco, los piquetes se ubicaron en Velille y Capacmarca (Chumbivilcas), así como en las afueras de Yauri (Espinar). En el caso de Apurímac, el bloqueo se registró en Challhuahuacho (Cotabambas).

Precisamente en Apurímac, encapuchados ingresaron y trataron de incendiar la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Abancay. Simultáneamente, otros grupos hicieron lo mismo en la sede del Poder Judicial y del gobierno regional.

Conductores golpean a un transportista por no participar en el bloqueo de vías en las afueras de Cusco. (Foto: Reuters)

Otras regiones donde se han producido los mayores hechos de violencia durante la jornada de ayer son Huancavelica y Madre de Dios. En la primera, individuos atacaron la sede del Poder Judicial, mientras que otros incendiaron la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

En el caso de Madre de Dios, desconocidos quemaron uno de los locales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria en la localidad de Mazuko.

Mientras tanto, en Lima, manifestantes se congregaron en la plaza San Martín. Tras unas horas de protesta pacífica, los ánimos se encendieron y la policía empleó gases lacrimógenos.

En Huancavelica, un grupo de vándalos atacó la sede del Poder Judicial. Incluso saquearon y prendieron fuego a las instalaciones. Aprovecharon que policías cubrían otros puntos de la ciudad. (Foto: captura de video)

“No hemos utilizado escopetas de perdigones, sino material no letal. El proyectil de gas no tiene puntería”, aseguró durante la mañana el general PNP Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial Lima.

Vale precisar que se desplegaron 5 mil efectivos para resguardar el Centro Histórico de Lima durante el día de ayer.

Por su parte, como medida de seguridad, Aeropuertos del Perú comunicó que solo podrán ingresar a los 12 terminales aeroportuarios bajo su concesión pasajeros con vuelos programados y tarjeta de embarque. Esto, luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil limitara el acceso a los terminales aeroportuarios del país.

Anoche se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en el Centro de Lima. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

Además, a fin de tomar control del orden interno, el titular de Defensa, Alberto Otárola, anunció la declaración del estado de emergencia en Ica y Arequipa. También dijo que infraestructuras claves, como aeropuertos e hidroeléctricas, serán protegidas por las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, denunció que los manifestantes no permiten el paso de ambulancias con medicamentos y pacientes. “Eso es inaceptable, porque detrás de cada unidad médica hay un paciente que requiere atención”, dijo.