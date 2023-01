El expresidente del gobierno de transición Francisco Sagasti consideró que el adelanto de elecciones generales con el mínimo de reglas electorales “es lo esencial” y dijo que si se pueden llevar a cabo este año sería “perfecto”.

En entrevista con CNN en Español, el exmandatario refirió que las protestas en diversas regiones del país parecieran recomendar la convocatoria a dichos comicios “lo más pronto posible”.

“Lo que se trata es hacer las elecciones con el mínimo de cambio en las reglas electorales que garanticen una mejor representación. Eso es lo esencial. Si se pueden hacer este año, perfecto. Si toma un poquito más de tiempo, quizá habría que esperar para tener mejores reglas electorales”, expresó.

“Pero lo que sí hay que reconocer es que durante los últimos días y semanas, la forma en que se ha tratado las protestas ha generado muchísimo más impaciencia y por lo tanto parecieran recomendar traer las elecciones lo más pronto posible, adelantarlas y al mismo tiempo introducir por lo menos el mínimo de reglas electorales”, añadió.

Como se recuerda, el Congreso de la República verá este lunes 30 de enero, desde las 10:00 a.m., el pedido de reconsideración al proyecto de ley que plantea el adelanto de elecciones generales para octubre del 2023.

De otro lado, Sagasti afirmó que la convocatoria a un referéndum por una asamblea constituyente en nuestro país solo generaría una “distracción innecesaria y contraproducente”.

“La Constitución del Perú ha sido reformada en más de 12 a 15 oportunidades desde su promulgación a principios del decenio de los 90 y mi planteamiento ha sido sumamente claro. Una Asamblea Constituyente es algo mucho más simbólico que no tiene un contenido real. Yo he preguntado a muchísimas personas y me he preocupado por identificar cuáles serían los componentes de esta nueva Constitución y no he encontrado una respuesta coherente más allá de que la nueva Constitución tiene un poder simbólico muy potente”, subrayó.

“Pero del punto de vista de alguien que está interesado en la mejora de las condiciones de vida práctica, que está interesado en la convivencia pacífica en nuestro país, que está interesado en realmente crear oportunidades para todos, entrar en un proceso constituyente en la actualidad sería una distracción innecesaria y contraproducente”, sentenció.