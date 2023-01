El Congreso tiene pendiente evaluar un nuevo pedido de reconsideración sobre el adelanto de elecciones para el 2023. Ello luego de que, la madrugada del sábado, tras un extenso debate, el Poder Legislativo rechazó la propuesta presentada por la Comisión de Constitución para adelantar los comicios para octubre de este año.

Como se trata de una modificación a la Constitución, la iniciativa - que fue presentada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular) - requería 87 votos en dos legislaturas o 66 votos ratificado vía un referéndum. Sin embargo, la propuesta solo alcanzó 45 adhesiones. Posteriormente, se planteó una reconsideración y la sesión del pleno fue suspendida hasta este lunes.

El rechazo vino principalmente de las bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario.

El detalle de la votación que no logró adelantar las elecciones a octubre del 2023. Hubo divisiones en todas las bancadas, menos Cambio Democrático-JPP. En Fuerza Popular, bancada autora de la propuesta, votó en contra Tania Ramírez (@Taniaramirezga2) @Politica_ECpe pic.twitter.com/PFFCVYUTDG — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) January 28, 2023

¿Respaldarán nuevo pedido de reconsideración?

El pedido de reconsideración de la votación fue presentada por el congresista Luis Alegría (Fuerza Popular). Al cierre de este informe, esta solicitud solo cuenta con el respaldo de la mayoría de parlamentarios de tres bancadas. Se trata de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú. Esta última agrupación, que tiene seis integrantes, votó de manera dividida el último viernes.

César Revilla (Fuerza Popular) dijo a este Diario que “espera” que sus colegas de otros bloques “recapaciten”. “Lastimosamente, los grupos de izquierda sabotearon la votación condicionando el adelanto de elecciones al 2023, pero siempre y cuando exista una asamblea constituyente. A nuestro parecer esto sería lo peor que le podría pasar al país”, expresó.

Respecto a Tania Ramírez, quien votó de manera diferente al resto de los integrantes de Fuerza Popular, Revilla indicó: “Respeto mucho a Tania y espero que la colega recapacite y vote con todo el bloque naranja”.

En tanto, Eduardo Salhuana (APP), indicó que su bancada respaldará la reconsideración. Sin embargo, considera que “no tiene futuro” y que ve “complicado el escenario”.

Asimismo, opinó que “la izquierda le tendió una emboscada al país porque votó por la reconsideración, sabiendo que no iban a votar a favor de una reforma sin asamblea [constituyente]”.

“El problema de fondo es que hay un sector del Congreso que no quiere votar por el adelanto de elecciones si no hay asamblea constituyente. Quizás al final haber reconsiderado la votación inicial va a resultar peor porque,con lo anterior, que no era lo óptimo, ya teníamos una votación. Hemos entrado a un callejón sin salida”, expresó.

En tanto, José Jerí (Somos Perú) apuntó: “Apoyaremos la reconsideración, pero también respetaremos la posturas individuales o votos singulares [de los integrantes de la bancada]”.

En Podemos Perú, las posturas se mantienen divididas, afirmó el legislador Carlos Zevallos. “Sin embargo, la mayoría respaldará la reconsideración”, adelantó.

No obstante, indicó que habría que hacer revisiones al texto planteado por la Comisión de Constitución.

Por otro lado, José Cueto (Renovación Popular) y José Arriola (Acción Popular) descartaron que sus bancadas apoyen la nueva reconsideración que se vería el lunes en el Congreso.

“Ya habíamos aprobado un adelanto de elecciones. Acá hay un error del presidente del Congreso, no tuvo que admitir la reconsideración del congresista Hernando Guerra García. La posición nuestra es consecuente”, expresó Arriola.

En tanto, Cueto señaló que la bancada no cambiará su postura debido a que no están de acuerdo con el adelanto de elecciones ni para el 2023 ni para el 2024. “Estamos para respaldar la institucionalidad del Congreso [...] Delincuentes que están azuzando a mucha gente no van a marcar la agenda del país”, acotó.

En Perú Libre, el Bloque Magisterial y Cambio Democrático aún evalúan sus posturas. Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, dijo que esta noche tomarán una decisión.

En tanto, Paul Gutiérrez, portavoz del Bloque Magisterial, dijo que darán a conocer su posición el lunes por la mañana.

Edgard Reymundo (Cambio Democrático) también afirmó que el lunes anunciarán su decisión. “Somos conscientes de que estamos en un callejón sin salida y qué mejor que se celebren las elecciones este año”, expresó.

Sin embargo, criticó que el presidente de la Comisión de Constitución “no consultara [en el pleno del viernes] con las bancadas que pedían asamblea constituyente para ver si se incluía [esa propuesta] en el texto sustitutorio”.

“En el Congreso tiene que haber gestos. Para que pidió [Hernando Guerra García] el cuarto intermedio si no convocó a los congresistas de otras bancadas que distendían con su propuesta, lo que ellos [Fuerza Popular] querían era imponer”, cuestionó.

Más detalles ¿Qué dice el texto planteado por la Comisión de Constitución? La propuesta del presidente de la Comisión de Constitución es que las elecciones generales sean en octubre de este año. Luego, el nuevo Congreso y Parlamento Andino asumirían sus funciones el 31 de diciembre y el nuevo presidente o presidenta haría lo propio el 1 de enero del 2024. El mandato del nuevo Legislativo terminará el 26 de julio del 2029; y el del nuevo gobernante, el 28 de julio de 2029.