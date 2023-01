Barbadillo es un penal particular. A diferencia de otros establecimientos, como Ancón, no fue construido con la idea de albergar reclusos. Más bien, se habilitó en unos 800 metros cuadrados al interior de la sede policial de Dinoes para que allí cumpla su detención, por motivos de salud, otro expresidente: Alberto Fujimori. Hoy, ambos son los únicos internos del lugar.

Pedro Castillo fue llevado a la sede de la Dinoes el mismo 7 de diciembre, luego de su detención en flagrancia, para pasar su primera noche bajo custodia policial. Solo 24 horas antes, había dormido por última vez en Palacio de Gobierno.

Vista aérea del penal de Barbadillo en el 2021.

Luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria le impuso prisión preventiva y ordenó su internamiento en un penal, una junta técnica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó, el 16 de diciembre, que sea trasladado a Barbadillo. Se detalló también que el expresidente iba a ingresar a un régimen especial ordinario.

El régimen de Pedro Castillo

Según el Código de Ejecución Penal, “los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del Régimen Cerrado Ordinario”.

Los procesados son los internos que están en un penal antes de recibir una sentencia condenatoria. Ese es el caso de Pedro Castillo, quien tiene prisión preventiva mientras es investigado.

El Comercio conversó con dos extitulares del Inpe sobre qué significa esto. José Luis Pérez Guadalupe comentó que el régimen cerrado ordinario es “el que tiene más facilidades” en comparación con el otro, el régimen cerrado especial.

“Pueden tener dos o tres días de visitas a la semana, con horarios. Eso está pautado. Sin embargo, los congresistas no tienen limitación de día ni de hora para visitar un penal”, explicó.

Otro extitular del Inpe, Wilfredo Pedraza, indicó que en este régimen se contempla a ”personas clasificadas de mediana peligrosidad para abajo. Se diferencia, básicamente, en las autorizaciones que el Inpe brinda al sistema de vida de los internos”.

Así se encontraba el Penal de Barbadillo (Ate) en marzo del 2022.( EFE/ Luis Ángel Gonzales) / Luis Ángel Gonzales

El mismo documento detalla que dentro del régimen cerrado ordinario, los internos son clasificados en tres etapas: mínima seguridad, mediana seguridad, máxima seguridad. De acuerdo con fuentes de El Comercio, Pedro Castillo se mantiene en etapa de mediana seguridad.

Por su parte, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía dijo a este Diario que la diferencia entre estas etapas es, en la práctica, qué tanta movilidad y acceso a patio tendrá el interno, además de cuáles serán sus opciones de visita en la semana.

“En un régimen de mediana seguridad, puede recibir visitas tres veces a la semana. Puede estar en patio, en pasadizos y en su celda, todo el día hasta las seis de la tarde. Es decir, tiene libre movilidad todo el día hasta las 6 p.m. De 6 a 9, solo puede movilizarse en el pasillo y su celda. A partir de las 9, ya está cerrada su celda […] En máxima seguridad, en la que se creó para casos de terrorismo y delitos graves, solo pueden tener una hora de acceso a patio”, explicó.

Wilfredo Pedraza añade que en la mediana seguridad “están permitidas visitas de amigos, de familiares, de 8 a 5, con las pautas que la administración brinde. Está permitido acceso a medios de comunicación. Es un régimen razonable”.

“Los días de visitas están sujetas a la dirección del penal. Normalmente, los miércoles y domingos son para mujeres y los sábados para varones. Pero hay situaciones en que, de manera especial, se puede autorizar más visitas. Visitas de los abogados, sí, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde”, detalló.

Vista en Google Earth (imagen del 2021) del espacio asignado a Pedro Castillo, de entre 65 y 70 metros cuadrados.

Fuentes conocedoras del sistema penitenciario indicaron que, a partir de la pandemia, comenzó a permitirse en los penales del Perú un día en el que familiares pueden entregar víveres a los internos, al margen del día de visita.

¿Cómo es el ambiente donde está recluido Pedro Castillo?

Dispuesto su internamiento en el penal, Pedro Castillo fue trasladado de la dependencia policial de la Dinoes al contiguo penal de Barbadillo. Pasó de estar bajo custodia da la Policía a estar bajo custodia del INPE.

Desde entonces, según pudo conocer este Diario, el ambiente donde está recluido el expresidente está compuesto por una sala de recepción, un dormitorio y un baño. Al lugar se llega, luego de pasar controles de seguridad, por una vereda que separa el ambiente de un jardín al que puede tener acceso el recluso.

Ronald Atencio, uno de los abogados de Pedro Castillo que lo visitó en los primeros días de su internamiento, lo describe así: “Es como una vereda por la que vas hasta donde está él. La última celda, el último portón, es de él. A la izquierda es el ingreso, a la derecha hay un jardín, huerta, que estaba muy mal cuidado”.

El ambiente que ocupa Pedro Castillo más el jardín al que tiene acceso.

“Para ingresar hay una puerta de metal gruesa, que solamente es abierta por el personal […] No es una celda en el sentido clásico, es como tener dos cuartos, dos ambientes”, comentó

El abogado añadió que en la sala de recepción “hay una mesa rústica, de madera, de un metro por un metro. Nos sentamos en unas bancas. No tenía allí mayor comodidad que esa. Había otro ambiente, dividido por el marco de una puerta, que nos permitía ver al fondo. Era el ambiente donde pernoctaba. Tenía una luminaria en la parte superior”, comentó.

En tanto, la actual defensa legal de Pedro Castillo se excusó de responder preguntas sobre las condiciones en las que permanece recluido su defendido. Según indicaron, están a la espera de que resuelven los recursos con los que buscan la libertad del exmandatario.

En diciembre, la Defensoría del Pueblo visitó la celda de Pedro Castillo junto a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según reportaron entonces, allí verificaron que sus “condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal”.

Acompañamos a equipo técnico de @CIDH en visita al penal de Barbadillo donde está recluido expresidente @PedroCastilloTe. Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal. pic.twitter.com/cY2uItFkkO — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 22, 2022

En el 2017, Barbadillo dejó de ser –por primera vez- un penal con un solo recluso. Fue cuando se acondicionó para que allí sea internado Ollanta Humala, por entonces con prisión preventiva por el caso Odebrecht. El expresidente dejó el lugar el año siguiente, por decisión del Tribunal Constitucional, y hoy afronta su juicio por este caso en libertad.

Fuentes de El Comercio indicaron que el ambiente que ocupó Ollanta Humala no es el mismo que el que hoy alberga a Pedro Castillo. Wilfredo Pedraza, quien actualmente es abogado del expresidente nacionalista, maneja la misma información: “Que yo sepa, no es el mismo. Entiendo que Pedro Castillo está en un ambiente nuevo, porque se construyeron celdas adicionales”.

“En el caso del presidente Humala, él ocupaba un ambiente de la infraestructura antigua. Era un dormitorio con un baño y luego, fuera de ese ambiente, en un pequeño patio, había otro ambiente con usos múltiples: trabajo, lectura, recibir personas”, recordó.

¿Un penal para expresidentes?

A pesar de la coincidencia entre el paso de Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Castillo por Barbadillo -Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo un mandato de prisión preventiva por unos días, no llegó a ser internado en ningún penal- no hay ninguna norma que establezca que un expresidente deba ser recluido necesariamente en este establecimiento.

Ollanta Humala estuvo recluido en el penal de Barbadillo entre julio del 2017 y abril del 2018 (Foto: Andina)

El INPE informó que la reclusión de Pedro Castillo en Barbadillo se dio “por medidas de seguridad” y “en salvaguarda de su integridad física personal”. Fuentes ligadas al sistema penitenciario comentan que, si bien Barbadillo se habilitó solo para Alberto Fujimori, se ha escogido para otros expresidentes debido a que, por su condición de personajes públicos, es un lugar más efectivo para asegurar su seguridad.

Sin embargo, las mismas fuentes opinaron que otros penales, como Piedras Gordas, también podrían ser habilitadas para cumplir esa función, por lo que no necesariamente todo expresidente que debe ser internado en un penal debe ser internado allí.

Pérez Guadalupe remarcó que, al margen de quiénes son sus internos, el internamiento en Barbadillo cumple con las mismas normas que otros penales. Esto a pesar de que en su momento fue “un penal para una sola persona” y de que “no tiene estructura de penal”. Además, recordó que, en su momento, “los fujimoristas, su hijo sobre todo, se quejaban de las condiciones de prisión”.

“El tema es Fujimori, por su salud. Ese es el sentido de que exista Barbadillo. El día que no esté Fujimori allí, habría que cerrar, porque es un penal muy costoso”, opinó.

Alberto Fujimori está en penal de Barbadillo entre el 2007. Por su indulto en diciembre del 2017, dejó el penal, pero tras su anulación fue internado nuevamente allí, según dispuso la Corte Suprema, en diciembre del 2019.

Pedraza discrepa y remarca que todo exmandatario sería vulnerable en un penal ordinario debido la función pública que tuvo: “La razón de seguridad es el factor determinante para que pueda haber un establecimiento penal para exdignatarios. Puede parecer un privilegio, pero en rigor, resulta muy complicado enviar a un expresidente a un penal ordinario […] Soy partidario de que ese penal se mantenga y se amplíe, de ser necesario”.

En tanto, Gilmar Andía recuerda que Aníbal Torres -con quien trabajó como viceministro-, removió a la abogada Susana Silva de la jefatura del Inpe cuando era ministro de Justicia, citando su oposición a cerrar Barbadillo en consideración de los motivos de salud que llevaron a que Alberto Fujimori sea internado allí. De haber ocurrido lo que reclamaba Torres, hoy Pedro Castillo estaría en un penal común.

“Es irónico. No es que Susana Silva no haya querido cerrar Barbadillo. Fue por el tema de salud, porque no había otro establecimiento, porque era peligroso trasladarlo en ese momento”, comentó. “No sé si ahora [Aníbal Torres] estaría defendiendo el cierre de Barbadillo para que su expresidente vaya a un penal común”.