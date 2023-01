De acuerdo al reglamento del Congreso, el inicio de la nueva legislatura estaba previsto para la quincena de marzo.

Fuentes del Poder Legislativo indicaron que al tratarse de una ley orgánica, se debe esperar siete días para que esta pase al pleno para su debate. Agregaron que probablemente el 1 de febrero se someta a votación en el hemiciclo.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución, la congresista Flor Pablo (no agrupada) adelantó que está evaluando la posibilidad de presentar un proyecto para que las elecciones generales sean en este año y no en el 2024. Agregó que le ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitir “un cronograma técnico y razonable” para que los comicios se den en el 2023.

También remarcó que debe existir “desprendimiento” de la derecha y de la izquierda en el Parlamento, en el sentido, de que debe ser la próxima representación nacional la que defina si se retorna o no la bicameralidad y si se abre una puerta para la instalación de una asamblea constituyente.

A su turno, la portavoz alterna de Juntos por el Perú, Ruth Luque, solicitó que el inicio de la nueva legislatura sea el 1 de febrero ante las muertes, heridos y la confrontación en las regiones del país. No obstante, esta propuesta no fue debatida.

Desde Perú Libre, el parlamentario Jaime Quito indicó que las elecciones generales deben darse en el 2023. “La primera vuelta debe ser en cuatro meses, un mes después puede ser la segunda vuelta y en seis meses el cambio de mando […] Parece que a algunos no les duele lo que pasa en el país, viven en un mundo paralelo”, subrayó.

La congresista perulibrista Kelly Portalatino consideró que el adelanto a elecciones generales y la realización de reformas electorales y políticas no representan la solución a la crisis que atraviesa el país. “Nosotros queremos una nueva Constitución que tenga color, olor y sabor a pueblo”, manifestó, citando las palabras del hoy detenido expresidente Pedro Castillo.

En respuesta, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) defendió que la próxima legislatura inicie el 15 de febrero, porque en las tres semanas restantes “es fundamental” que se realicen reformas “para dejarle al país un mejor sistema del que encontramos”. Agregó que, de lo contrario en dos o tres años, el Perú estará “envuelto en una crisis igual o peor” a la actual.

“Aquí hay quienes dicen ‘adelanto [de elecciones] para mañana y sin reformas’, y al mismo tiempo tienen el desparpajo de pedir ciertos cambios, a la izquierda no le interesa adelantar las elecciones y eso lo van a ratificar en la segunda votación. Lo que les importa es insistir ficticiamente con su constituyente”, expresó.

“Quieren evitar una transición ordenada para seguir creando este clima de violencia para justificar su tan anhelado momento constituyente, no tenemos que ceder frente a eso”, complementó.

Así fue la votación en la Comisión de Constitución

Nombre y apellido Bancada A favor En contra Hernando Guerra García Fuerza Popular X Lady Camones APP X Alejandro Cavero Avanza País X Alejandro Aguinaga Fuerza Popular X Martha Moyano Fuerza Popular X Luis Ángel Aragón Acción Popular X Wilson Soto Palacios Acción Popular X Eduardo Salhuana APP X Gladys Echaíz Renovación Popular X Adriana Tudela Avanza País X Patricia Juárez Fuerza Popular X Alejandro Muñante Renovación Popular X Elías Ávalos Podemos Perú X Arturo Alegría Fuerza Popular X Flor Pablo No agrupada X Álex Flores Ramírez Perú Libre X Jaime Quito Perú Libre X Waldemar Cerrón Perú Libre X Hamlet Echeverría Rodríguez Perú Democrático X Germán Tacuri Bloque Magisterial X Álex Paredes Bloque Magisterial X Víctor Cutipa Ccama Perú Bicentenario X Ruth Luque Juntos por el Perú X Ilich López Acción Popular X Total 15 9

Guerra García subrayó que, si el país va a nuevas elecciones, “sea en el 2023 o en el 2024, con las mismas situaciones de desequilibrio” de la Constitución, con las mismas normas, pues vamos a tener los mismos resultados”. Añadió que dentro de los cambios que contemplan realizar está la renovación por mitades del Congreso y la incorporación de delitos de corrupción como causa para investigar y procesar al presidente en su mandato.

El presidente de la Comisión de Constitución dijo que él no cierra la puerta a que se pueda debatir el adelanto de las elecciones para el 2023.

“Yo saludo la reflexión de varios congresistas que ahora sí plantean que existan elecciones en el 2023, hay que recordar que votaron en contra [de esto]”, acotó.

¿Un voto sin condicionamientos?

Luque, en comunicación con El Comercio, señaló que en las próximas tres semanas Juntos por el Perú promoverá que las elecciones generales se realicen en el 2023, porque extender el plazo para el próximo año, a su juicio, puede “generar la exacerbación” de la crisis política y social en el país.

La congresista, además, precisó que su bancada no condicionará su voto en respaldo al adelanto de comicios a la consulta sobre la instalación de una asamblea constituyente.

“Nosotros nunca hemos condicionado [nuestro voto], no entiendo de dónde ha salido ese tema”, expresó.

La parlamentaria evitó responder cuál sería la postura de su agrupación si es que finalmente solo queda como opción en el Congreso la ratificación del adelanto a elecciones para abril de 2024.

“No vamos a anticipar una decisión sobre eso, no corresponde, la coyuntura cambia cada día, vamos a insistir un adelanto lo más próximo posible”, manifestó.

La portavoz de Perú Democrático, Nieves Limachi, indicó que, hasta el momento, su bancada sí votaría a favor del adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, porque “es la única alternativa oficial que se tiene”. Sin embargo, refirió que, si la Comisión de Constitución aprueba que los comicios se den este año, apoyarán eso.

Limachi señaló que su agrupación agotará todas las opciones para que se incluya la consulta para una asamblea constituyente, pero remarcó que “el objetivo mayor es el adelanto de elecciones”.

A su turno, el parlamentario de Perú Bicentenario Guido Bellido dijo, a título personal, que él sí votará a favor de la ratificación del adelanto de comisiones para el 2024.

“Eso no se ha debatido, en su momento se va a analizar”, respondió al ser consultado sobre si Perú Bicentenario condicionaría su respaldo a la referida reforma a la consulta sobre una asamblea constituyente.

Por su parte, el congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) sostuvo que su bancada espera que junto con el adelanto de elecciones generales, esté la consulta para una nueva Constitución. Agregó que si esta segunda opción no es incorporara “sería una clara demostración” de quiénes son los que no quieren escuchar a la calle que se está movilizando.

“[Un adelanto de elecciones solo] no es la solución a la crisis, el país ya atravesó está situación antes, con Vizcarra, con Sagasti, y más bien la crisis se ha ahondado. No podemos decir que con el adelanto se va a superar la crisis, mejor que la gestión de los congresistas y del presidente sea cada dos años y no de cinco”, concluyó.

El punto de vista

La politóloga Kathy Zegarra criticó que la Comisión de Constitución del Congreso no haya tenido en cuenta “el pedido generalizado” de la ciudadanía, que reclama que se resuelva lo antes posible la ratificación del adelanto de elecciones generales. Agregó que haber adelantado la nueva legislatura para el 15 de febrero y no para dentro de una semana, “es una muestra del poco entendimiento de la realidad” que tiene un sector del Parlamento.

“Estamos en un estado crítico, no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar este gobierno, también me preocupa que se estén normalizando las muertes en una administración que tiene tan pocos días. No sé si el Perú pueda resistir 20 días más. Los políticos están siendo irresponsables e indolentes con los fallecimientos”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Zegarra indicó que adelantar las elecciones para fines del 2023 “es factible” si es que hay “voluntad política”.

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró “un error” del Congreso “postergar tanto” la decisión sobre si se adelantan o no las elecciones generales para abril 2024.

“Pudieron haber adelantando la legislatura para el 1 de febrero, y así solo faltarían 7 días. Ese hubiera sido un mensaje de que tienen un sentido de urgencia. En este momento hay pocas certezas, y una de ellas es establecer una fecha para las próximas elecciones. Este gobierno es muy débil y es repudiado”, expresó.

Radzinsky señaló que sí es posible que las elecciones generales se realicen este año, pero remarcó que no pueden hacerse en tres o cuatro meses como quiere un sector de la izquierda.

“Lo principal ahorita es zanjar la discusión sobre si habrá o no nuevas elecciones generales y cuáles será las reglas de juego, eso marcaría algo que hoy no está claro”, acotó.

El presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), anunció, en la Junta de Portavoces de ayer, que la actual legislatura se ampliará hasta el 10 de febrero.