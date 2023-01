El Comercio sometió a verificación sus discursos, encontrando que incurrieron en expresiones falsas y engañosas.

1. Lourdes Huanca, presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP)

22/01/2023 en una entrevista a eldiario.es

(Foto: Jorge Cerdán | Archivo GEC)

“Para nosotras sigue siendo inexplicable. Hemos analizado lo ocurrido y creemos que pasó algo muy oscuro, quizá amenazaron a sus hijos. Creemos que desde el 7 de diciembre él [Pedro Castillo] está secuestrado y preso”.



Esta afirmación es falsa

Durante una extensa entrevista al diario español eldiario.es, Huanca, quien durante la administración de Castillo asistió al menos 15 veces a Palacio de Gobierno, refirió que el expresidente “está secuestrado” desde el 7 de diciembre. E, incluso, dio a entender que perpetró un golpe de Estado porque “amenazaron a sus hijos”. Estas declaraciones son falsas.

El 30 de diciembre último, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación de Castillo Terrones en contra de la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra. El ex jefe de Estado, de esta forma, continúa recluido en el penal de Barbadillo, mientras el Ministerio Público lo investiga por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros.

La sala, presidida por el juez supremo César San Martín, indicó, en aquella oportunidad, que la prisión preventiva dictada en primera instancia “es adecuada, idónea y estrictamente proporcional”.

El tribunal, además, desestimó el argumento del exmandatario respecto a una supuesta vulneración al debido procedimiento legal del antejuicio y el derecho a la defensa ante el Parlamento.

También remarcó que existe peligro de obstaculización a la justicia debido a que Castillo, en el golpe de Estado que perpetró, no solo anunció el cierre del Congreso, sino también la reorganización del sistema de justicia y ordenó detener ilegalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El exmandatario no se encuentra secuestrado, como ha indicado Huanca. Ha tenido derecho a la defensa en doble instancia.

Castillo tampoco ha declarado haber sido amenazado para romper el orden democrático en el país.

En otro momento, Huanca señaló que el 7 de diciembre, día del golpe de Estado, “no dejaron entrar al jefe de gabinete que llevaba el discurso y se lo daba en mano al presidente”. Esta expresión también es falsa.

El exministro del Interior Willy Huerta declaró ante el Ministerio Público que la entonces jefa de Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, coordinó con los periodistas de TV Perú para la emisión del mensaje a la nación.

También confirmó que Chávez, el ex primer ministro Aníbal Torres y él estuvieron dentro del despacho de Castillo, cuando este comenzó a dar lectura al documento.

2. Lourdes Huanca, presidenta de la FENMUCARINAP

22/01/2023 en una entrevista a eldiario.es

“Más allá de lo leído, eso [el golpe de Estado] nunca fue documento, ni decreto firmado. Eso no existe. No hubo un documento que dijera al Ejército que vaya y tome el Congreso”.



Esta afirmación es engañosa

Huanca también señaló que el golpe de Estado dado por Castillo Terrones no aterrizó en un documento y que no hubo una orden escrita para que el Ejército “tome el Congreso”. No obstante, omite que el exministro del Interior Willy Huerta reconoció, en el testimonio que brindó ante la fiscalía, que comunicó al expresidente con el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro.

De acuerdo a la declaración de Huerta, Castillo Terrones le ordenó a Alfaro cerrar el Congreso y no permitir el ingreso de ninguna persona, así como la detención de la titular del Ministerio Público.

“General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la Fiscal de la Nación”, expresó el entonces mandatario. El comandante de la Policía Nacional preguntó cuál era el motivo de la intervención a Patricia Benavides. Sin embargo, este le dijo que esa respuesta se la iba a dar Huerta Olivas.

Castillo, además, le solicitó a Alfaro que diera “seguridad” a la casa de sus padres, en Cajamarca, y a las viviendas de la entonces primera ministra, Betssy Chávez, y del ex jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

Y, en la denuncia constitucional que Benavides presentó ante el Congreso en contra de Castillo, Chávez, Huerta y otros, también se incluye el testimonio del exministro de Trabajo Alejandro Salas. Este relató que le dijo al expresidente que lo que acababa de hacer, al ordenar el cierre del Parlamento y la intervención de otras instituciones, era “un delito”.

La réplica del entonces jefe de Estado- de acuerdo a la declaración de Salas- es que “no tenía los votos” en el Congreso para evitar la aprobación de la tercera moción de vacancia en su contra.

Para el Ministerio Público, este elemento sustenta que Castillo Terrones “tuvo plena conciencia de la ilicitud de su decisión”, y a pesar de ello “materializó la misma”.

3. Marino Flores Gonzales, dirigente de la Asamblea Nacional de los Pueblos

21/01/2023 en Twitter

(Foto: Jorge Cerdán | Archivo GEC)

“Nosotros estamos luchando para que se cierre el Congreso, se declare en libertad al compañero Pedro Castillo, injustamente secuestrado y al mismo tiempo, sí, [que se vaya a] nuevas elecciones, pero no con sus condiciones, sino con una nueva Constitución”.



Esta afirmación es falsa

Al igual que Huanca, el profesor Marino Flores Gonzales- quien es el coordinador general de la Asamblea Nacional de los Pueblos (conglomerado de agrupaciones y gremios que ha impulsado la llamada ‘Toma de Lima’)- tiene como uno de los ejes de su discurso, acusar falsamente que el expresidente Castillo ha sido “injustamente secuestrado”.

El abogado penalista Andy Carrión detalló, en diálogo con El Comercio, que sobre la captura de Castillo Terrones existen hasta cuatro pronunciamientos judiciales: dos respecto a la detención preliminar, y otros dos sobre la prisión preventiva. Agregó que en ambos casos el exmandatario ejerció su derecho a la defensa en doble instancia.

“No existe un secuestro, esto amerita que no medie una decisión judicial y que [el ex jefe de Estado] se encuentre privado de su libertad por una persona o una autoridad, no hay secuestro en atención a lo que la Corte Suprema ha señalado en sus pronunciamientos. Y el expresidente ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, es claro que no está secuestrado sino que cumple órdenes judiciales”, remarcó.

El 12 de enero último, siete días antes de que se iniciaran las manifestaciones en Lima, Marino Flores se reunió con Castillo en el penal de Barbadillo, en Ate, donde el expresidente permanece recluido desde la segunda semana de diciembre, tras su golpe de Estado. Ingresó a las 11:13 a.m. y se retiró a las 11:56 a.m., según información oficial.

4. Raúl Noblecilla Olaechea, ex abogado de Castillo y ex viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM

23/01/2023 en radio Futuro Rock, de Argentina

(Foto: Hugo Pérez | Archivo GEC)

“Estamos en lo que podemos llamar un gobierno usurpador, dictatorial...”.



Esta afirmación es engañosa

El abogado Raúl Noblecilla Olaechea, quien fue asesor del congresista Guillermo Bermejo, calificó, en una radio argentina, de “usurpador” al gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social accedió al poder a través de la sucesión constitucional establecida en el artículo 115 de la Carta Magna.

Este artículo remarca que “por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente”.

Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi dijo a El Comercio que la Carta Magna establece “una línea de sucesión”. Y agregó que las fórmulas presidenciales no solo incluyen a un postulante, sino a tres, uno a la Presidencia y dos a las vicepresidencias, en caso que un mandatario sea vacado o muera.

“Noblecilla y otros buscan sorprender a los ciudadanos que no están informados y tienen como objetivo generar más convulsión social. Y a la par, quiere inducir a los países de la región al error”, manifestó.

5. Noé Rafael Campos, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Chota

05/01/2023 en entrevista con radio Exitosa

(Foto: Andina Radio de Chota)

“Esta señora no representa al país, nadie la ha nombrado a ella. Realmente, ella ha traicionado, no solamente al presidente, sino también ha traicionado a todo el país entero”.



Esta afirmación es falsa

El día que las protestas contra el gobierno y el Congreso se reactivaron, el presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Chota, Noé Rafael Campos, afirmó que Boluarte “no representa al país” que “nadie la ha nombrado”, en referencia a que quien ganó las elecciones a la Presidencia en el 2021 fue Pedro Castillo.

No obstante, el tercer párrafo del artículo 111 de la Constitución establece textualmente que “junto con el presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismo requisitos y por igual término, dos vicepresidentes”.

El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma explicó que a los partidos políticos se les exige, en los comicios generales, presentar una plancha presidencial, compuesta por un candidato a presidente y dos postulantes a vicepresidentes. “Se entiende que en esta fórmula comulgan aspectos básicos, como la ideología y el programa”, añadió.

García Toma refirió que “el pueblo” vota por toda la plancha y recordó que tras el golpe de Estado dado por Castillo, miembros de las bancadas de Perú Libre y del Bloque Magisterial votaron a favor de su vacancia.

“Establecida la vacancia, la Constitución tiene un régimen sucesorio para que no haya caos ni anarquía y este recayó en Boluarte. Desde el punto de vista constitucional, no hay ninguna duda sobre la legitimidad de su gobierno”, acotó.

A su turno, Rospigliosi sostuvo que “nos guste o no, los que votaron por Castillo, también lo hicieron por Boluarte”. “Ella sí tiene el respaldo de las urnas”, concluyó.

Rafael Campos, además, dijo que “la detención de Pedro Castillo es ilegal”. Sin embargo, en los chequeos iniciales de esta nota ya hemos explicado que la prisión preventiva contra el expresidente fue ratificada por dos instancias del Poder Judicial, incluyendo una sala de la Corte Suprema de Justicia.

6. Félix Suasaca, presidente del Frente de Defensa de Coata y del Lago Titicaca

03/01/2023 en radio Exitosa

“No sé por qué lo han encarcelado a este señor Pedro Castillo, no entiendo. El señor Pedro Castillo yo no he visto que ha agarrado un arma, no he visto que ha sacado un tanque, no he visto que ha sacado un ejército”.



Esta afirmación es engañosa

El presidente del Frente de Defensa de Coata y del Lago Titicaca, Félix Suasaca, dijo que no sabe por qué han encarcelado a Castillo, si él no sacó al Ejército y a los tanques, tras perpetrar un golpe de Estado el último 7 de diciembre. No obstante, la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por San Martín, determinó que el delito de rebelión no solo puede configurar el alzamiento en armas, sino que basta el mero intento.

El 13 de diciembre, cuando el tribunal supremo ratificó la detención preliminar de Castillo, señaló que en el caso del ex jefe de Estado el presunto delito se habría consumado al disponer en un mensaje a la nación un Estado de excepción que, por lo menos, constituía la alteración del ordenamiento constitucional y la paz pública.

La sala indicó que el expresidente incentivó a las Fuerzas Armadas al uso de su armamento (así no se haya usado).

También sostuvo que la presunta tentativa de rebelión se dio con “toda rotundidad”, porque el mensaje televisado del entonces mandatario no fue un simple anuncio, sino “una voluntad de alteración del orden constitucional”.

7. Pasión Dávila, congresista del Bloque Magisterial

23/01/2023 en el Lanzamiento de la Celac Social, en Argentina

(Foto: Jorge Cerdán | Archivo GEC)

“El 7 de diciembre del 2022 lograron en componenda con el Poder Judicial, los congresistas de la República, las Fuerzas Armadas, derrocarle a nuestro hermano Pedro Castillo, haciendo que dejara el cargo. Desde ese instante, el Congreso sin tener los votos necesarios que dice la Constitución, lo vacaron y hoy se encuentra en la cárcel de forma ilegal, como preso político”.



Esta afirmación es falsa

El congresista Pasión Dávila- quien fue suspendido por 120 días por el pleno del Parlamento por golpear por la espalda al parlamentario Juan Burgos en el hemiciclo el 11 de diciembre último- participó este lunes en el lanzamiento de la Celac Social, en Buenos Aires Argentina. Y en presencia del exmandatario boliviano Evo Morales, incurrió en tres expresiones falsas.

Por ejemplo, indicó que Castillo fue derrocado por el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, cuando en realidad fue vacado tras disolver, fuera del marco de la Constitución el Congreso y anunciar la intervención del sistema de justicia.

También señaló que el Parlamento destituyó al docente sin alcanzar “los votos necesarios”. No obstante, 102 congresistas respaldaron su vacancia, superando largamente los 87 votos requeridos.

Incluso, 15 parlamentarios de izquierda apoyaron la salida de Castillo de Terrones. Y de estos, tres fueron del Bloque Magisterial, bancada a la que Dávila pertenece.

El suspendido congresista, además, dijo que el expresidente “hoy se encuentra en la cárcel de forma ilegal, como preso político”. Esta afirmación es falsa por lo explicado líneas arriba en esta nota.