“¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia? [...] Pero no solo están pidiendo eso, sino están pidiendo mi renuncia y reconformación de la Mesa Directiva del Congreso. O sea, están generando crisis sobre crisis”, dijo en una conferencia de prensa para medios extranjeros.

“Una renuncia, adelanto de elecciones, ¿pasado qué van a pedir? O sea, para ellos no les contiene nada más que generar el caos, la anarquía en el país; y en ese caos, esa anarquía, ganar ellos con estos actos ilegales del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando”, agregó.

Así, la presidenta volvió a atribuir la violencia en las protestas a estas actividades haciendo énfasis en la situación en Apurímac y en Puno, donde los “radicales tienen una agenda política y económica”.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en esta última región se registraron 21 de las 46 muertes de civiles en enfrentamientos. Sobre estas, Dina Boluarte dijo que han designado una comisión para apoyar a sus deudos y reiteró su “perdón por los fallecidos”.

Luego, afirmó que los “grupos radicales” intentaron presionar para que no le den la confianza a su gabinete, llegando en “camionetas de última generación” con alrededor de 9 mil personas en Puno y 7 mil en Juliaca.

También aseguró que hay videos que muestran a un manifestante que dispara contra otro manifestante o que “desde una propiedad sale un disparo y mata alguien en la protesta. No es la policía que está disparando”.

Comisaría de Ilave (El Collao) fue atacada e incendiada. Boluarte atribuyó la violencia en esa región a la influencia de la minería ilegal y el contrabando.

Añadió que “de manera extraoficial lo nos dicen” que las 17 muertes registradas en Puno el 9 de enero no habrían ocurrido cerca al aeropuerto, donde estaba concentrada la Policía, sino en calles aledañas, y que la mayoría “fue por un arma artesanal llamada ‘dum dum’”.

En otro momento, afirmó que “tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú, los que están generando la violencia”.

Con todo esto, Boluarte invocó a “una tregua nacional” para entablar mesas de diálogo y agendas para cada región. También invocó al Congreso a realizar los más pronto posible la segunda votación que confirmaría el adelanto de elecciones para el 2024.

“Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales [...] No tengo ninguna intención de quedarme como presidenta más allá de lo que en el adelanto de elecciones ya hemos fijado”, dijo.

Boluarte reiteró su pedido al Congreso de acelerar la confirmación del adelanto de elecciones (Foto: Congreso)

Discurso criticado

El discurso y las respuestas de Dina Boluarte, de tono similar al de su mensaje a la Nación del viernes 13 de enero y a su declaración del jueves 19, fueron criticados por especialistas consultados por El Comercio.

Rober Villalva, especialista en comunicación política, señaló que Dina Boluarte no está yendo directamente al trasfondo político de las protestas. “Cuando hay un problema política, la respuesta también tiene que ser política. Detrás de las manifestaciones del centro y sur hay un problema político e ideológico. Ese es un tema que la presidenta no enfrenta”.

“Hay mucho desconocimiento en la población de cuál sería el efecto de un adelanto de elecciones ya. No está comunicándose adecuadamente con la población. ¿Qué significaría que Dina Boluarte renuncie mañana? El Perú iría a las elecciones con las viejas consignas polítias. Sería más de lo mismo ¿Eso quiere la población”, comentó.

En esa línea, el analista también consideró que el discurso que viene manejando Boluarte no contribuye a que la efervescencia social se reduzca.

“No logra comunicarse con la población. No están comprendiendo lo que ella informa [...] El Ejecutivo no ha logrado interactuar comunicacionalmente con las regiones y se ha concentrado en Lima. Entonces, hay sectores que no la están escuchando”, agregó.

En su conferencia, Boluarte dijo que la prensa extranjera no debería decir que la violencia en las protestas viene del gobierno (Foto: Presidencia) / Melina Mejia

Mabel Huertas, socia del grupo de análisis político 50+1, señaló que “la estrategia comunicacional de la presidenta Dina Boluarte es aceptada por el establishment que la respalda (un 20% según las encuestas), con un discurso y acciones de mano dura”. Sin embargo, dijo que ésta puede resultar en una confrontación abierta para el sector de la población movilizado e incluso provocar que más persona se sumen a la movilización. Si el objetivo es restablecer el orden, esa estrategia comunicacional no es efectiva.

En consecuencia, estimó que el discurso de la presidenta “desarma cualquier intento de diálogo que se quiera tener en el sur. Ya vimos hace una semana el fracaso de una comisión de alto nivel en Puno”.

“No sé si la frase “Puno no es el Perú” sea producto de esa estrategia construida o un lapsus, pero sí puede resultar en consecuencias aun más negativas, no solo en el orden interno sino también en la subsistencia de muchas familias y pequeñas empresa con economías quebradas, sin poder operar [...] Hay una contradicción grande entre la voluntad y el discurso y millones de peruanos en riesgo como para cometer un error comunicacional de ese calibre”, enfatizó.

Por ello, consideró difícil que el pedio de tregua tenga efecto: “Primero porque se erige como un. enemigo. Segundo porque, nuevamente, ¿con quién dialogas? Tercero porque ya hemos llegado a un punto de desconfianza generalizada en los actores, en las instituciones”.