El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), canceló este jueves su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se realizará en noviembre en Estados Unidos, debido a que se mantienen rotas las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Dina Boluarte en el Perú.

“No voy a asistir a la (reunión) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico, y no queremos participar en eso, con todo respeto. Me mandó a invitar el presidente (Joe) Biden”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador había anunciado el 15 de agosto que asistiría al foro de la APEC, a realizarse del 14 y 17 de noviembre en la ciudad estadounidense de San Francisco.

Pero ahora justificó su inasistencia por la participación del Gobierno de Dina Boluarte, a quien ha calificado como presidenta “espuria” debido al respaldo que AMLO ha expresado a Pedro Castillo a pesar del golpe de Estado que llevó a cabo el 7 de diciembre del 2022.

Debido a su ausencia en el evento de APEC, López Obrador propuso a Biden una visita a México o un encuentro posterior en Washington.

“Entonces viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos”, comentó.

AMLO ha generado tensiones meses atrás en foros internacionales por sus desacuerdos con Dina Boluarte, como su negativa a cederle la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, que también conforman Chile y Colombia.

EE.UU. confirma conversación con AMLO

Poco después de la conferencia de prensa de López Obrador, la Casa Blanca confirmó que había tenido conversaciones con el gobierno de México sobre la posible ausencia de AMLO al evento de APEC en noviembre.

En una rueda de prensa, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, indicó que había habido “conversaciones diplomáticas” con México en la que se había mencionado la posibilidad de que López Obrador no fuera al encuentro, algo que anunció oficialmente él mismo este jueves.

Sullivan, sin embargo, rechazó posicionarse públicamente sobre la ausencia para permitir que esas conversaciones diplomáticas continúen.

(Con información de EFE)