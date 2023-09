Gutiérrez Cueva fue interrogado este miércoles desde Italia y a través de la cooperación judicial, en el marco del juicio oral que se le sigue a la expareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos por presuntos aportes ilegales de Venezuela y Brasil.

En la diligencia participaron el fiscal Germán Juárez Atoche, la procuradora adjunta Korina Trujillo y los abogados de todos los implicados en el caso.

Como se recuerda, la fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel para Humala Tasso y 26 años y ocho meses para Heredia Alarcón, al imputarles el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada por la recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas electorales del 2006 y 2011.

Aportes en efectivo

Ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, el testigo afirmó que aportó dinero en efectivo, entregó dos camionetas y facilitó su casa en Camacho para que Humala Y Heredia sostengan reuniones privadas.

En esa línea, aseguró haber realizado un aporte de S/150 mil, que fue registrado ante la ONPE. El dinero, dijo, se lo entregó a Ilan Heredia en efectivo, quien en ese momento era el tesorero de la agrupación, pero no se le entregó ningún recibo por dicho aporte.

“Fue dinero que se entregó contante al señor Ilan Heredia, porque casi todos los aportantes en esa época lo hacían de esa manera. Lo hacían personalmente”, aseveró ante la pregunta del fiscal.

Humala y Heredia son investigados por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los presuntos aportes del gobierno venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales del nacionales en el 2006 y 2011. (Foto: Archivo El Comercio)





En otro momento, aseguró también haber pagado gastos familiares de la expareja presidencial y posteriormente, le obsequió una de sus camionetas al entonces candidato presidencial.

“Les di mi casa, en Calle Las Moreras, Camacho; para que puedan tener las reuniones exclusivas. Yo siempre les dije que allí solo podían llevar a las personas importantes, tanto nacionales como internacionales, porque era una casa y era muy privado, no podía ser una sede partidaria, lo cual yo le presté para eso”, afirmó.

El excongresista de Unión Por el Perú también dijo haber pagado los tres primeros meses de arriendo del local del Partido Nacionalista (que participó en la campaña bajo el símbolo de UPP), ubicado en Parque Sur; y donde Ollanta Humala, Nadine e Ilan Heredia tenían sus oficinas.





Las agendas de Nadine

En otro momento del interrogatorio, Álvaro Gutiérrez recordó la forma en que las agendas atribuidas a Nadine Heredia, llegaron a sus manos; y ratificó su contenido.

Aseguró que a fines de diciembre del 2014 llegaron en un sobre manila, pero que en ese momento no revisó el contenido de dicho paquete creyendo que era un regalo y que al regreso de su viaje a Italia, en enero del 2015 aproximadamente, revisó el sobre.

“Las dejaron en la puerta de mi casa. Yo pensé que eran un pedido de regalos, o de cosas por fechas de Navidad. Las dejé, viajé a Italia, después regresé y recién supe lo que estaba dentro del sobre. Era un sobre manila que tenía el contenido de cuatro agendas de la señora Nadine Heredia. Dos de forro de piel, una libreta color rosa escrito ‘Mujeres’; y eran sus cuatro agendas porque manejaba lo que tenía que hacer al día siguiente, lo que tenía que hacer a una semana, los viajes de las personas y posteriormente me las traje a Italia”, aseveró.





Nadine Heredia: Congreso aprueba que Comisión de Fiscalización investigue agendas





Al ser consultado sobre lo que vio en dichas libretas, el excongresista aseguró que vio anotaciones de reuniones, nombres como “Ivoska”, “Flor”, “Florchi”, registro de dinero y un arqueo de cuentas

“(Anotaciones) sobre las reuniones con diferentes personas del Estado peruano, funcionarios, políticos, periodistas. En otras tenían los encuentros o reuniones con los de Brasil, otra tenía escrito que tenían que ver algo de Venezuela y después el arqueo económico que más me llamó la atención. No se hablaba de cien mil o doscientos mil dólares, sino de millones de dólares. Yo creo que eso me asombró mucho, las salidas de dinero del Perú a Suiza y ese preámbulo que quedé un poco sorprendido”, declaró ante el tribunal.

Debido al contenido, dijo, y al no saber qué hacer con dichos documentos, contactó con un canal de televisión para realizar una pericia; y posteriormente, entregó las agendas a la exprocuradora Julia Príncipe.

“Quiero dejar en claro que en todo momento la señora Nadine Heredia quiso acusarme que yo habría manipulado esas agendas o habría escrito, pero ni loco; porque yo no tengo por qué hacerle daño a Nadine o Ollanta porque no soy enemigo de ellos ni ellos míos”, comentó.

Pago de publicidad contante y sonante

Gutiérrez Cueva también reafirmó haber conocido a Martín Belaunde Lossio en febrero del 2005 aproximadamente, durante la filmación de un spot publicitario que se realizó en su casa de Camacho.

Llegó, dijo, con Juan Carlos Rivera Ydrogo (exgerente de la empresa Antalsis). Ambos, agregó, tuvieron un rol, al final de la primera vuelta y para la segunda vuelta, como encargados de manejar toda la parte publicitaria del partido.

En una ocasión, narró, saliendo de la casa de Salomón Lerner Ghitis, llegó Nadine Heredia con Martín Belaunde en su camioneta verde. Entraron a la casa y conversaron, pero no supo de qué. Fue en ese contexto, cuando todos se retiraban de la vivienda, que Belaunde Lossio le enseñó dinero en efectivo y le dijo que lo estaba llevando para pagar una publicidad en un canal de televisión.

“Entonces, luego se estaban yendo, pero como yo tenía que viajar a Arequipa y tenía que conversar algunas cosas que tenía que realizar políticamente el partido en Arequipa, en las regiones del sur; fui a hablar con Nadine a la camioneta antes de que se vaya. De repente llega Martín, en la parte de atrás y me abre el maletín, ‘oye, tenemos que ir rápido porque aquí estoy llevando 150 mil dólares en efectivo para pagar a un canal de televisión’. No recuerdo qué canal, pero era para pagar los espacios publicitarios en contante a un canal de televisión.”

Álvaro Gutiérrez





Según el testigo, el dinero se encontraba en una mochila.

“Sí lo vi (el dinero). Una vez que me habla y dice, ‘mira estoy llevando esta plata’, pero él no me dice mira estoy llevando; sino me dijo ‘voy a pagar una pauta publicitaria’ y después recién ahí me dice ‘mira el dinero’. Son las dos cosas, primero me dice y luego me hace ver el dinero para que los deje porque estaban yendo a pagar “, afirmó.

Gutiérrez Cueva también aseguró haber visto, en dos ocasiones, a la exdiplomática venezolana Virly Torres Curbelo, en su domicilio de Camacho que era usado por Humala y Heredia. Estas visitas, dijo, se produjeron a inicios de la primera vuelta electoral, en febrero del 2006, aproximadamente.

“Tuve la oportunidad, dos veces, en mi casa, cuando yo he estado en dos oportunidades. No sé cuántas veces habrá llegado a mi casa, en Camacho. Pero las dos oportunidades que pude verla en mi casa fue aproximadamente a horas de la noche en reuniones con Nadine y con Ollanta”, explicó.

Finalmente, aseguró que en una de las veces en que vió a la exfuncionaria venezolana, había maletas junto a ellos.

“Yo la vi a ella, con dos personas más. Eran en total cinco, con Ollanta y Nadine. Que yo recuerdo bien clara esa reunión. Estaban con unas maletas pequeñas que no sé si eran maletas de viaje o de trabajo. Más o menos eran maletas de equipaje de mano de ocho o diez kilos”, concluyó.





WikiLeaks: Humala niega haberse reunido con chavista Virly Torres

Durante la diligencia, también interrogaron al testigo los abogados. Edinson Huamán, defensa de Nadine Heredia, hizo hincapié en las contradicciones respecto a las agendas y sobre una presunta animadversión del testigo en contra de su patrocinada. También, la abogada Cinthia Cornejo, defensa de Ilan Heredia, quien precisó que su patrocinado fue nombrado tesorero del partido por UPP y no por el Partido Nacionalista. Finalmente, Rubén Vela, abogado de Rocío Calderón Vinatea, quien cuestionó la anterior versión de Gutiérrez sobre la forma en que obtuvo las agendas, respecto a su reciente versión ante el tribunal; y sobre quiénes accedieron a las mismas luego de conocer su contenido.

La declaración de Gutiérrez Cueva continuará el próximo 25 de setiembre a las 10:00 de la mañana.